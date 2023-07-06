Разведка США нашла в России центр производства иранских дронов 6.07.2023, 18:54

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Их производят в Татарстане.

В свободной экономической зоне «Алабуга» в Татарстане организуется производство иранских беспилотников, утверждают США. Процесс действительно идет, если судить по объявлениям о вакансиях, которые включают в том числе переводчиков с фарси и инженеров – специалистов по дронам. Но еще до иранских в бизнес-парке налажен выпуск российских беспилотников, которые уже попали на передовую. Их делает производитель промышленных и сельскохозяйственных дронов «Альбатрос».

Месяц назад Совет национальной безопасности США показал датированный 4 апреля спутниковый снимок двух зданий в бизнес-парке «Алабуга» (промышленно-производственная зона в Елабужском районе Татарстана). Там Россия и Иран строят завод по производству беспилотников, который, как ожидается, заработает в начале 2024 г., сообщил пресс-секретарь совета Джон Кирби.

Набор сотрудников для него, судя по десяткам объявлений, которые изучили Financial Times и Airwars, группа наблюдения за конфликтами при Лондонском университете, начался еще в октябре 2022 г. Среди них – «директор по производству БПЛА» (беспилотного летательного аппарата), «разработчик БПЛА», «главный технолог БПЛА».

С апреля 2023 г. появились и объявления, указывающие на сотрудничество с Ираном: ищутся люди, знающие фарси, для синхронного перевода и перевода технической документации, готовые к командировкам. В некоторых указывается, что придется сотрудничать с Министерством обороны в разработке БПЛА и разбираться в обратном инжиниринге. Иран активно использует дроны и их компоненты, купленные или захваченные в других странах, для разборки и производства собственных на их основе.

Но производство беспилотников для фронта в «Алабуге» уже идет. В январе компания «Альбатрос», выпускающая дроны для сельскохозяйственной, энергетической, транспортной, лесной и других отраслей, сообщила об открытии там их производства. Ее руководитель Илья Воронков рассказал, что уже в I квартале должен быть налажен выпуск аппаратов «Альбатрос М5». Он, согласно информации на сайте «Альбатроса», предназначен для аэрофотосъемки и видеомониторинга местности, имеет размах крыла 3,3 м и максимальное время полета 4,5 часа.

«Альбатрос» работает в одном из зданий, показанных на спутниковом снимке Совета национальной безопасности США, пишет FT, которая вместе с Airwars сравнила заявленную площадь помещения, которое было выделено компании (2200 кв. м), с размерами здания. Также с его местоположением совпадает указанный на сайте адрес «Альбатроса».

В июне Министерство обороны опубликовало видео, где солдаты в Украине запускают разведывательные дроны, которые были названы «комплексом «Альбатрос». Они выглядят так, отмечает FT, как выпускаемые компанией. Сама она сообщила, что поставила 50 дронов «Альбатрос М5».

Сэмюэл Беннет, эксперт по автономным видам вооружения военно-аналитического центра CNA, называет «Алабугу» очень выгодным местом для производства беспилотников, в том числе с участием Ирана. «Она расположена на реке, впадающей в Волгу, так что можно скрытно доставлять компоненты кораблями из Ирана», – указывает он. США как раз указывали, что Иран перевозит по Каспийскому морю боевые беспилотники Shahed, которые запускаются по украинским городам.

Кроме того, «Алабуга» расположена «очень близко от Казани, одного из центров высокотехнологичного производства России», добавляет Беннет.

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