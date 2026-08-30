«Кудрявым теперь образование не положено?» 25 30.08.2026, 9:56

11,246

Белорусская школа решила указать ученикам, как правильно выглядеть и стричься.

Барановичская средняя школа № 1 имени Сергея Грицевца 29 августа опубликовала в Instagram сгенерированные с помощью ИИ требования к внешнему виду учеников. На картинке говорится, в частности, о запрете на определенные прически. Требования школы активно обсуждают в Threads, пишет «Зеркало».

Барановичская школа потребовала от учеников «аккуратный внешний вид», запретив, например, некоторые виды причесок. Так, девочкам нельзя иметь волнистые и крашенные волосы, а также яркие заколки. Мальчикам же, среди прочего, запретили «бриться и узоры на голове».

Комментарии в Instagram школы закрыты, однако требования школы беларусы обсуждают в Threads — там пост об этом уже набрал более 40 тысяч просмотров. Популярны такие высказывания:

«Дети с вьющимися волосами автоматически мимо этого прекрасного заведения, я так понимаю».

«Работаю в школе. Слегка онемела от таких требований. Жду, пока речь станет цензурной и политкорректной»

«Кудрявым теперь образование не положено?»

«Когда вся суть и содержание образования катится со скоростью света в тартарары, людям пытаются отвлечь от этой катастрофы внимание путем зацикливания на форме. Фантик важнее конфеты».

«В смысле бриться нельзя? А если у моего в 15,5 лет уже усы, и борода? Хотя, чего я переживаю, сын кудрявый, его и так не пустят».

«Сразу вспомнились репортажи из Северной Кореи и их государственные стенды с одобренными партией стрижками. 2026 год на дворе, а детей пытаются загнать в одинаковые шаблоны по картинкам. Осталось только утвердить карту разрешенных стрижек на государственном уровне».

По правилам данной барановичской школы, утвержденным в 2025 году, запрещены «обилие бижутерии, наличие пирсинга, яркого экстравагантного макияжа и цвета волос, аксессуаров, отражающих символику музыкальных групп и различных направлений молодежной субкультуры и спортивных клубов». Одновременно для учеников прописано и право на «уважение своего человеческого достоинства».

Согласно правилам Минобразования, школьники обязаны иметь «опрятный внешний вид», однако набор разрешенных причесок в документах не указан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com