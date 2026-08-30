Президент Финляндии рассказал об ультиматуме Китая Путину 4 30.08.2026, 9:23

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Александр Стубб

Фото: Getty Images

В Пекине заверили, что никогда не позволят РФ применить ядерное оружие.

Китай не позволит России применить ядерное оружие против Украины. Максимум, как Кремль сможет усилить войну, это мобилизация, которую ожидают осенью.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Bild.

По словам финского президента, он разговаривал с высокопоставленным чиновником Китая, который заверил, что Пекин не допустит ядерного наступления РФ.

«Этим летом меня посещал министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. Он сказал: «Мы никогда не позволим, чтобы это произошло». И я считаю, что это достаточно эффективный фактор сдерживания», - отметил Стубб.

Он также подчеркнул, что желание Москвы – чтобы Европа боялась их угрозы и обсуждала это.

«Россия хочет, чтобы мы, европейцы, сидели здесь и обсуждали: будет ли Россия усиливать эскалацию? Применит ли Россия ядерное оружие? Нападет ли Россия на НАТО и Европу»" – сказал президент.

Еще Стубб добавил – на самом деле Россия может усилить войну только одним способом.

«Пока возможности России для эскалации достаточно ограничены. Единственное, чем Россия еще может усилить эскалацию, – это мобилизация. И мобилизация, по моему мнению, имела бы внутриполитические последствия для России», – заявил политик.

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