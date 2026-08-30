По Европе ходят смертельно опасные «головы Трампа»10
- 30.08.2026, 9:10
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Голландский институт объявил специальное «красное предупреждение».
В Европе появились опасные таблетки экстази в форме головы президента США Дональда Трампа. Они содержат значительное количество особо опасного вещества, которое может привести к смерти.
Об этом сообщает Politico.
Таблетки, которые исследовали специалисты института в Нидерландах, выпускают в разных цветах. Они имеют форму головы американского президента и надписи «Trump» и «NL».
Институт Тримбос - центр иследования наркотиков и зависимостей, расположенный в Утрехте, - по появлению таких таблеток объявил специальное «красное предупреждение».
Там подчеркнули, что эти таблетки нельзя употреблять ни при каких обстоятельствах. Пока неизвестно, сколько таких таблеток в обращении. В то же время несколько пунктов тестирования наркотиков уже получили их для проведения анализа, сообщила представитель института Анник Гротгейс.
По ее словам, ранее специалисты встречали таблетки в форме логотипа Супермена или с символикой автомобильных брендов.
Содержимое таблеток
В Институте Тримбос сообщили, что в таблетках содержится очень большое количество параметоксиметамфетамина, или PMMA.
По своим свойствам это вещество похоже на MDMA - активный компонент таблеток экстази, которые употребляют некоторые посетители клубов и стали особенно популярны вместе с развитием рейв-культуры в 1980-1990-х годах.
В то же время PMMA гораздо опаснее, отметили специалисты.
Через несколько часов после употребления вещества у человека могут внезапно появиться тошнота, учащенное сердцебиение, судороги и очень высокая температура тела.
Употребление таких таблеток может привести к перегреву организма с потенциально смертельным исходом.
Отношение Трампа к наркотикам
Сам Дональд Трамп, как известно, не употребляет алкоголь и критически относится к запрещенным психотропным веществам, на чем построена его антинаркотическая кампания в США.
В преддверии выборов в США в 2024 году в интервью подкастеру Тео Вону он назвал кокаин «грязной и противной штукой».
Недавно Белый дом представил новую стратегию борьбы с наркотиками.