Атака на аэродром в Ейске: из космоса видны два крупных пожара 2 30.08.2026, 8:44

5,438

иллюстративное фото

Удар был очень мощным.

В российском Ейске раздаются взрывы после атаки дронов. По словам местных жителей, дроны атаковали местный аэродром, который российские оккупанты используют для обстрелов Украины, пишет «Фокус».

Мониторинговые группы сообщают, что в городе слышны пролеты дронов, громкие взрывы, а также неэффективная работа местной ПВО. Об этом сообщает проект «Крымский ветер».

По словам местных жителей, в окрестностях начались взрывы. Также в группах в соцсетях отмечается, что раздались две волны взрывов: короткая, длившаяся одну минуту, а затем — в течение следующего часа раздавались интенсивные взрывы.

Впоследствии специалисты по геолокации определили точное местоположение — аэродром ВКС РФ «Ейск». Кроме того, на спутниковых снимках NASA Firms видны два крупных очага возгорания, образовавшиеся в результате взрывов и вторичной детонации.

На данный момент местные власти не прокомментировали факты взрыва и его последствия. Тем временем на месте взрывов продолжается крупный пожар.

«NASA FIRMS вновь обновила карту пожаров. Судя по всему, удар был мощным. Местные жители также сообщают, что удары пришлись не только непосредственно по аэродрому, но и по военному городку», — пишут мониторинговые паблики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com