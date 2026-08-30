Хргович сенсационно нокаутировал Итауму в бою за титул IBF 1 30.08.2026, 9:15

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Филипп Хргович

Фото: Getty Images

Хорват выдержал невероятный натиск соперника и дождался своего часа в 9-м раунде.

Хорватский боксер Филипп Хргович стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF. 34-летний боксер в очень сложном поединке осилил 21-летнего Мозеса Итауму. Хргович нокаутировал соперника в 9-м раунде.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Итаума – Хргович: ход поединка

Мозес Итаума резко начал бой и начал забрасывать Хрговича ударами. Идеальная работа ног и свежесть Итаумы создавали серьезные проблемы для хорвата. Во втором раунде Хргович пропустил боковой удар и отправился в нокдаун. Правда, хорватский боец быстро восстановился.

Третий раунд дал намек на то, что не все так однозначно. Хргович перехватил инициативу и несколько раз попал по Итауму. Другим был четвертый период: Итаума доминировал и нанес Хрговичу серьезное рассечение.

В пятом и шестом раундах Хргович выглядел бледным. Итаума полностью выигрывал эти раунды и казалось, что хорват вот-вот упадет под шквалом сильных и резких ударов соперника. К концу 6-го раунда Хргович почувствовал усталость соперника и застелил Итауму ударами, чудом не отправив того в нокдаун.

Седьмой раунд Итаума провел лучше, но было видно, что физически Мозес просел, исчезла свежесть в ногах. В восьмом периоде британец гонял Хрговича по рингу, совершил много точных ударов, но в конце снова просел, получив чуть ли не такое же количество пропущенных, как за весь поединок.

Хргович почувствовал момент и с начала 9-го раунда принялся продолжать то, чем завершал 8-й. Итаума заметно потерял силы и в какой-то момент просто перестал держаться на ногах. В конце концов, угол Мозеса Итаумы в 9-м раунде выбросил белое полотенце. Так Филипп Хргович стал новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF.

Filip Hrgovic's crowning moment 👑



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Что сказал Филипп Хргович

34-летний боксер объяснил свою тактику на бой, признавшись, что сознавал свой проигрыш, но верил в свой шанс в поздних раундах.

«Это был не я. Это был Иисус Христос во мне. Я проигрывал каждый раунд, меня перебоксовывали и я не знаю, откуда у меня была энергия в этом последнем раунде. Это был лучший кемп в моей жизни и мой лучший корнер в моей жизни», – сказал Хргович сразу после боя.

Мозес Итаума потерпел свое первое поражение на профи ринге. А Хргович в 22 поединке на профессиональном уровне получил чемпионский пояс. Вероятно, следующим соперником хорватского боксера станет кубинец Фрэнк Санчез.

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