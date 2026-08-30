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Путин сам придумал аргумент против России

24
  • Станислав Кучер
  • 30.08.2026, 13:14
  • 21,326
Путин сам придумал аргумент против России

И подсказал и Западу, и собственному народу, как лучше поступить с ним самим.

Путин впервые публично объяснил войну с Украиной предельно честно. И заодно подсказал и Западу, и собственному народу, как лучше поступить с ним самим.

Кто еще не в курсе: он заявил, что детям надо рассказывать, как устроена «пищевая цепочка»: косатки якобы стаей набрасываются на белых медведей, «едят их как мелюзгу» и разрывают на части. Чтобы дети, снова цитата, «понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию».

Правда Путина, как известно, не зависит от фактов. Косатки на белых медведей, насколько известно науке и северным народам, не охотятся. Более того, у взрослых белых медведей практически нет естественных врагов. Теоретически косатка может убить плывущего медведя, но регулярных наблюдений путинской картины — стая набросилась, разорвала и съела — нет и быть не может.

Очередная путинская пурга — событие исторического (почти без иронии) значения по двум другим причинам.

Во-первых, из объяснения войны впервые вообще исчезли НАТО, Донбасс, «восемь лет», «денацификация» и прочие исторические экскурсы. Осталось главное: сильный пожирает слабого. «Если надо причину — то это причина».

Следом Путин вспомнил Джека Лондона и стариков, которых оставляли волкам: жестоко, конечно, но «такова у них жизнь». То есть речь уже не о случайной метафоре, а о цельной картине мира.

Путин, повторю, сам не заметил, какую замечательную методичку написал не только российским детям, но и Украине с Западом. Если международные отношения — джунгли, то зачем жаловаться на санкции, поставки оружия Украине, расширение НАТО, европейское перевооружение и вообще «коллективный Запад»? Косатки же. Пищевая цепочка. Такова жизнь.

И главное: Путин лично объяснил российским детям, что делать однажды с постаревшим и ослабевшим вожаком. А Западу — что делать с Россией, когда она окажется окончательно без сил.

Станислав Кучер, «Телеграм»

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