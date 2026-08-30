«Присоединяйся, Адик, к блокаде Японии» 11 Дмитрий Чернышев

30.08.2026, 5:00

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Вы можете себе такое представить?

Просто пытаюсь представить себе эту ситуацию. Январь 1943 года. В Германию прилетает военно-транспортный самолет с директором внешней разведки США. О полете обговорено заранее и самолет не сбивают. Кортеж с американским флагом едет по улицам Берлина в бункер к фюреру. Уильям Джозеф Донован по прозвищу Дикий Билл выкладывает перед Гитлером свои графики.

Мой дорогой Адольф, сражение под Сталинградом уже фактически проиграно, а значит и Малую Токмачку немцы скоро потеряют. Время жизни немецкого танка в бою на Восточном фронте в лучшем случае составляет полчаса. Британцы быстро наращивают дальность своих Ланкастеров и скоро Третий Рейх останется вообще без горючего — разбомбят и нефтяные поля в Плоешти, вынесут и все заводы по производству синтетического горючего. Каждую ночь в Германии горят склады Круппа и Фарбениндустри.

Итог нашего прогноза вот здесь, на графике: продолжение войны ведет к полному, безоговорочному краху Германии в течение примерно двух лет. Адольф, при всем моем уважении, у тебя не осталось козырей, а твоя новая программа дальнобойных ракет не сможет изменить баланс сил на фронте. Скажи спасибо, что у нас сейчас идет война в другой части света и нам не до Германии. Поэтому мы предлагаем переговоры о мире сегодня, чтобы минимизировать издержки.

Адольф, при всем моем уважении, у тебя не осталось козырей

Боевые действия прекращаются по линии фронта. Тебе остается вся Европа, Украина, Беларусь, страны Балтии — новая граница Третьего Рейха пройдет по Волге на востоке. Мы снимаем с Германии все санкции, возвращаем страну в клуб великих держав и начинаем взаимовыгодную торговлю — будем добывать вместе редкоземельные элементы. Про концлагеря мы тоже все забудем. Присоединяйся, Адик, к нашей блокаде Японии.

Вы можете себе такое представить? Чтобы вместо того, чтобы завалить союзников оружием, техникой и боеприпасами и готовить высадку в Нормандии, предупреждать фюрера о негативных тенденциях в будущем и переживать о возможном развале Германии.

Вы можете себе такое представить?

Вот и я не могу.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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