Кремль идет ва-банк 6 Николай Белесков

30.08.2026, 1:35

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Кремлевский оккупант готов рисковать.

Почти год назад предыдущий глава Секретной разведывательной службы Великобритании (известной в народе как MI-6) сэр Ричард Мур в своей прощальной речи также, по сути, призвал РФ прекратить агрессию против Украины, аргументируя это тем, что продолжение войны в нынешнем виде означает утрату будущего.

Поэтому действия нынешнего главы ЦРУ, который в Москве пытается повлиять на систему принятия решений РФ касательно войны посредством соответствующей оценки ее динамики и влияния на будущее страны, — это не новость.

Но в обоих случаях — сознательно или нет — упускается из виду совершенно иная система координат, в которой живет кремлевский оккупант. Этот человек давно напоминает карточного игрока, который стабильно проигрывает, но отказывается прекратить игру, полагая, что отыграется в следующем раунде.

Всё больше похоже на то, что кремлевский оккупант готов рисковать функционированием и будущим РФ, если сохраняются хотя бы минимальные шансы принудить Украину к миру на своих условиях посредством соответствующей тотальной войны.

С другой стороны, апелляция к здравому смыслу и рациональности — в понимании, приемлемом для Запада, — служит также прикрытием неспособности и нежелания выработать и реализовать политику, которая принудила бы РФ прекратить войну на условиях, приемлемых для Запада. Ведь такая политика требует усилий, ресурсов и политического капитала. А вот апелляция к рациональности и здравому смыслу, по сути, ничего не стоит руководителям политических разведок и стоящим за ними режимам…

Николай Белесков, "Фейсбук"

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