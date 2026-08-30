закрыть
1 сентября 2026, вторник, 2:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль идет ва-банк

6
  • Николай Белесков
  • 30.08.2026, 1:35
  • 10,766
Кремль идет ва-банк

Кремлевский оккупант готов рисковать.

Почти год назад предыдущий глава Секретной разведывательной службы Великобритании (известной в народе как MI-6) сэр Ричард Мур в своей прощальной речи также, по сути, призвал РФ прекратить агрессию против Украины, аргументируя это тем, что продолжение войны в нынешнем виде означает утрату будущего.

Поэтому действия нынешнего главы ЦРУ, который в Москве пытается повлиять на систему принятия решений РФ касательно войны посредством соответствующей оценки ее динамики и влияния на будущее страны, — это не новость.

Но в обоих случаях — сознательно или нет — упускается из виду совершенно иная система координат, в которой живет кремлевский оккупант. Этот человек давно напоминает карточного игрока, который стабильно проигрывает, но отказывается прекратить игру, полагая, что отыграется в следующем раунде.

Всё больше похоже на то, что кремлевский оккупант готов рисковать функционированием и будущим РФ, если сохраняются хотя бы минимальные шансы принудить Украину к миру на своих условиях посредством соответствующей тотальной войны.

С другой стороны, апелляция к здравому смыслу и рациональности — в понимании, приемлемом для Запада, — служит также прикрытием неспособности и нежелания выработать и реализовать политику, которая принудила бы РФ прекратить войну на условиях, приемлемых для Запада. Ведь такая политика требует усилий, ресурсов и политического капитала. А вот апелляция к рациональности и здравому смыслу, по сути, ничего не стоит руководителям политических разведок и стоящим за ними режимам…

Николай Белесков, "Фейсбук"

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран