В Донецке подорвали важного российского тюремщика

В Донецке подорвали важного российского тюремщика3
- 29.08.2026, 22:21
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Он был причастен к пыткам украинских пленных.
В ночь на 29 августа во временно оккупированном Донецке подорвали автомобиль первого заместителя начальника Оленовской колонии Дмитрия Неелова, причастного к пыткам, избиениям и унижениям украинских военнопленных и гражданских лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.
По предварительным данным, под автомобилем находилось взрывное устройство. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится Неелов.
Весной 2026 года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора заочно сообщили ему о подозрении в совершении военных преступлений.