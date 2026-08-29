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В Донецке подорвали важного российского тюремщика

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  • 29.08.2026, 22:21
  • 7,930
В Донецке подорвали важного российского тюремщика

Он был причастен к пыткам украинских пленных.

В ночь на 29 августа во временно оккупированном Донецке подорвали автомобиль первого заместителя начальника Оленовской колонии Дмитрия Неелова, причастного к пыткам, избиениям и унижениям украинских военнопленных и гражданских лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

По предварительным данным, под автомобилем находилось взрывное устройство. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится Неелов.

Весной 2026 года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора заочно сообщили ему о подозрении в совершении военных преступлений.

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