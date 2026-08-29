Буданов: Украина на длительный период станет экспортером безопасности 29.08.2026, 22:30

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КИРИЛЛ БУДАНОВ

ФОТО: ТСН

Глава Офиса президента назвал условие для этого.

Украине придется завоевывать мировые рынки вооружений, иначе это сделает Россия. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов на международном форуме «Украина Завтра», передает «Новини.LIVE».

«Мы думали, что мы единственные в мире, кто производит дроны, но это не так. Сейчас во многих странах Африки есть рынки, которые захватил Китай, а Россия и Украина потеряли из-за того, что ведут войну, по сути, на уничтожение друг друга. Это никого не удивляет. Но когда там появляются дроны из самых экзотических стран, это уже показатель», - заявил он.

По его словам, чем быстрее Украина начнет экспансию на рынки, тем лучше будет для государства и тем больше шансов у наших компаний выжить и развиваться.

«Я уверен, что мы на довольно длительный период времени сможем стать экспортерами безопасности, но не забывайте, что такие же условия и предложения по этому поводу сейчас делает РФ. Не стоит забывать о том, что мы не единственные в этом мире, кто может это предложить. Если не предложим мы, предложит наш враг», - подчеркнул Буданов.

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