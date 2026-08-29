В Солигорском районе у местного жителя нашли подпольный арсенал

В Солигорском районе у местного жителя нашли подпольный арсенал9
- 29.08.2026, 22:13
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Обнаружены незарегистрированные ружья и более 130 боеприпасов.
Сотрудники милиции обнаружили у жителя Солигорского района незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы, пишет «Зеркало».
У мужчины нашли ружья ИЖ и ТОЗ, более 130 боеприпасов разного калибра, а также составные части других ружей.
По словам мужчины, часть оружия он обнаружил в сарае на участке своего покойного отца. Другие элементы ему привезли знакомые. Как рассказал житель района, они нашли оружие во время разборки старой хозяйственной постройки в одной из деревень района, но вместо того, чтобы передать находку милиции, отдали ее ему.
Мужчина также объяснил, что не сообщил об оружии, поскольку опасался проблем из-за прошлой судимости за браконьерство.
Все обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о правовой оценке действий причастных к незаконному хранению оружия и боеприпасов.