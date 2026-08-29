закрыть
1 сентября 2026, вторник, 3:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Солигорском районе у местного жителя нашли подпольный арсенал

9
  • 29.08.2026, 22:13
  • 4,132
В Солигорском районе у местного жителя нашли подпольный арсенал

Обнаружены незарегистрированные ружья и более 130 боеприпасов.

Сотрудники милиции обнаружили у жителя Солигорского района незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы, пишет «Зеркало».

У мужчины нашли ружья ИЖ и ТОЗ, более 130 боеприпасов разного калибра, а также составные части других ружей.

По словам мужчины, часть оружия он обнаружил в сарае на участке своего покойного отца. Другие элементы ему привезли знакомые. Как рассказал житель района, они нашли оружие во время разборки старой хозяйственной постройки в одной из деревень района, но вместо того, чтобы передать находку милиции, отдали ее ему.

Мужчина также объяснил, что не сообщил об оружии, поскольку опасался проблем из-за прошлой судимости за браконьерство.

Все обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о правовой оценке действий причастных к незаконному хранению оружия и боеприпасов.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран