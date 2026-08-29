Дугин начинает проговариваться 11 Ян Левченко, The Moscow Times

29.08.2026, 21:37

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На это стоит обратить внимание.

Российский оракул и чревовещатель Александр Дугин в недавних «эксклюзивных» интервью говорил так: Украину упразднить, Запад победить, либералы — зло, счастье — в семье. Но это-то он всегда говорит. А на сей раз было и кое-что более эксцентрическое: надо расселять мегаполисы, чтобы не создавать хорошей мишени и повысить рождаемость россиян.

Но самое интересное — что Дугин, подобно его хозяевам, начинает в своих интервью (одном и другом) проговариваться. На это стоит обратить внимание.

Александр Дугин известен своими заговорами и заклинаниями. Непотопляемый дредноут идеологического флота страны-агрессора усердно работает философом. То есть делает вид, что живет не в том измерении, что остальные — даже самые патриотические и провоенные сограждане.

Он завораживает «хороших простых русских людей» (не путать с «хорошими русскими») своей расчетливой нездешностью. Конечно, не так, как иностранцы в конце прошлого века охмуряли наивных граждан СССР жвачкой и яркими шмотками. Дугин глядит поверх голов современников в будущее и прозревает там покоренные вершины.

Такая уютная хтонь

Все, кто задавался вопросом о происхождении взглядов и тактик Дугина, знают, откуда они взялись. В юном возрасте он сблизился с членами подпольного «Южинского кружка», основанного писателем и мыслителем Юрием Мамлеевым в комнате барака, до 1968 года располагавшегося в Южинском переулке (с 1993 года снова Большой Палашевский).

Дугин хорошо знал и Мамлеева с его мрачной «метафизической» прозой, и близкого ему поэта-мистика, эрудита и переводчика Евгения Головина, который еще в 1974 году основал «Черный орден SS», слыл гуру в кругах московского рок-н-ролла, писал песни и филологические труды. Именно он познакомил Дугина с идеями французского консервативного философа Рене Генона, который проклинал прогресс и либеральные ценности, призывая свет с иррационального востока и «вечную мудрость», которую предал суетный Запад, поэтому дни его сочтены.

В 1988 году вместе с еще одним членом кружка, философом и диссидентом Гейдаром Джемалем 24-летний Дугин вступил в общество «Память», но их довольно быстро исключили за «связи с эмиграцией», которых боялись патриоты-антисемиты. Но в аспекте тяготения к традиции, ненависти к Западу и представлений об оккультном фундаменте мироздания Дугин остается близок любой системе взглядов, которая базируется на уязвленности чужими, часто придуманными успехами, жажде реванша и маниакальной нетерпимости к Другому.

Другое — вообще все, что не ты и не твоя боль, не твои травмы. Твердя, будто Запад все захватил, ничем не делится и отменил многополярный мир, Дугин только и делает, что грозит уничтожением всякой многополярности и вообще любых признаков разнообразия. Принцип автономного существования, основанного на свободе воли и стремлении к свободе выбора — злейший враг того порядка, который он пытается приблизить с момента, когда в 1997 году при поддержке Генштаба армии России вышло пилотное издание его «Основ геополитики». Это открыто фашистская книга, проектирующая дальнейшую военную активность Российской Федерации.

Тогда такие взгляды казались совершенно маргинальными.

К ним относились так же, как к созданной писателем Эдуардом Лимоновым Национал-большевистской партии. Александр Дугин и Егор Летов усиливали ее своим участием, не говоря уже о странном и для многих чисто эпатажном сближении с нею Сергея Курехина: музыкант-авангардист получил партбилет номер 418 — а это мистическое число в учении Алистера Кроули, которым увлекался Дугин. Об НБП, несмотря на весь ее гонор, часто говорили как об арт-проекте, если не посмеивались. Считалось, что «бабло победит зло».

А зло просто забрало себе все бабло.

Вампирическая витальность

Сейчас уже умерли основатели НБП — один Дугин живой и светится, как насекомое из «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского. Интересно, что мистические учителя Дугина практиковали подчеркнуто богемный образ жизни, если выражаться очень мягко. Но прожили немало – вопреки идее, будто здоровый дух — непременно в здоровом теле. Мамлеев, крепко пивший, несмотря на болезнь почек, умер в 83 года, а Головин — в 72, будучи похож на иссушенного наркотиками Эдгара Берроуза.

Здесь нет никаких закономерностей. В том-то и дело, что каждый сам выбирает свой путь, на практике опровергая бредни традиционалистов о потребности человечества в единственно верном учении, устанавливающем царство Божие на земле.

У Дугина есть лишь одна особенность, которую стоит иметь в виду. Он совершенно невозмутим, и это признак если не сильного духом человека, то по крайней мере умелого актера. Он уравновешен и холоден, по крайней мере, внешне, владеет собой и даже ерунду — а ничего другого он в содержательном отношении не говорит — подает основательно.

Дугин, словно персонаж фантастического рассказа Стивена Кинга «Лангольеры», жрет и перерабатывает не только простоватый, но завлекательный оккультизм от Рериха до Гитлера, но и энергию, а то и попросту плоть окружающих, в том числе родных ему людей. Его дочь Дарья, взорванная в его машине в 2022 году, стала не более чем сакральной жертвой. Взрыв был назначен, видимо, самому Дугину, – и символический контекст трагедии был тут же безжалостно взят в работу, как была взята в пропагандистскую работу отца еще в подростковом возрасте сама Дарья Дугина.

Способность переступать через все, что бы ни случилось, демонстрируя верность себе и тем, кто обеспечивает фарт, помогает Дугину эффективно функционировать, с умным видом неся околесину. Патриоты, как правило, не семи пядей во лбу, и философ-оккультист успешно этим пользуется. Дальше можно долго укреплять репутацию — что бойким говорением на иностранных языках, что жонглированием всяческой эзотерикой, в которой никто не будет разбираться, потому что жизнь коротка. Это тоже очень выгодный ресурс.

Будучи мастером тактики, Дугин отлично знает, что делает. Он не бормочущий свои откровения маргинал. В 2023 году лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка рассказывал мне, как еще в прошлом веке на их концерте в московском клубе «16 тонн» в перерыве из-под самой сцены начали раздаваться крики: «Хохлы, гоу хоум!». Это был, по словам Олега, «тогда никому не известный Александр Дугин». Однако следует уточнить, что вышеупомянутая книга о геополитике на тот момент уже была издана, то есть слушатели академии генштаба уже усваивали роль России на евразийском пространстве. Все последующее было лишь продолжением воплей под сценой.

«Такого, как Дугин»

В интервью провластному каналу «Метаметрика», лихо изображающему остроту и бесцензурность, Дугин вскользь демонстрирует один безотказный прием. Разъясняя, не больше не меньше, в чем предназначение философа, Александр Гельевич напоминает, что его совершенно не волнует этот мир, включая потребность в известности и славе. Тут даже ведущему ничего не остается, как перебить Дугина и подобострастно пояснить, что все это у гостя есть в избытке. На что тот реагирует с присущей истинному философу нейтральной благосклонностью.

В современной России Дугин достиг именно такого положения — он может говорить что угодно внутри той вселенной, которую сам построил и символом которой сделался. Именно поэтому он все чаще незапланированно проговаривается. В интервью ресурсу news.ru, которое упоминалось в начале, Дугин рассказывает об участии в подготовке доклада, посвященного сценариям развития России, и подчеркивает, что худший сценарий развития России — всегда следствие чьих-то козней. И что во избежание этого худшего сценария не нужно заниматься идеологией — с ней в России и так все отлично. Нужны усилия буквально во всех остальных областях.

Здесь с философом трудно спорить. Демография, уровень развития технологий, безопасность, социальная политика — все это в нынешней России находится уже за гранью катастрофы, несмотря ни на какой запас прочности. Пропаганда, которая не равна идеологии, тоже чувствует себя пока уверенно, но это не означает, что она эффективна настолько, как привыкла о себе говорить.

Провозглашая, что с идеологией в отечестве все хорошо, Дугин открыто отказывается от работы. В самом деле, он ведь уже сделал все, что от него зависело. Прошел обряд инициации у оккультистов, входил в общество «Память» и НБП, подредактировал учение Рене Генона, ловко заменив Азию на Россию, присвоил идеи евразийцев и возглавил их движение, наконец, дал путевку в жизнь цвету русского офицерства, очертив круг ближайших задач армии РФ. Пора и честь знать.

Однако у философов, убежден Дугин, работы в ближайшее время станет больше. И связано это с распространением искусственно интеллекта. Только философ (спойлер: такой, как Дугин) сможет общаться с этой хреновиной на равных и не допустить ее окончательного засилья во всех сферах жизни. И Россия, если верить Дугину, опять отстает от Кремниевой долины, где, как он вычитал, увольняют программистов, чтобы занять их места философами. России остается только догонять, но она это сделает. Ведь это вопрос выживания. Как в старом анекдоте про «ананас».

Не менее бесспорно и рассуждение Дугина об управлении демографическими процессами. Во-первых, нужны срочные меры. Во-вторых, этим должны заниматься новые люди — старые совсем негодны. Дальше, конечно, начинается привычный делириум — «комиссарские» меры по искоренению урбанизма, запрет разводов, а там и как таковых индивидов из-за их либерально-западного происхождения. Но так как теперь Дугин — топовый чиновник, заверяющий свой бред связями с государством, ему надо как-то укреплять своих предложения. И он, хотя робкий интервьюер ничего такого не говорил, строго припечатывает: «Нет-нет-нет, это не маниловщина!».

Ну вот, ахиллесова пята случайно обнажилась – тщанием самого же Ахилла. Несмотря на то что, по словам Дугина, его концепция «государства-цивилизации» (заимствована у классика евразийства Петра Савицкого) стала в РФ официальной и якобы используется «верховным главнокомандующим», прямых подтверждений нужности Александра Гельевича на самом верху как не было, так и нет. Потому что те, кто используют его эклектичные призывы, действуют его же методами, хотя и не в области изящной словесности, а проливая цистерны крови и утилизуя тела носителей.

Дугину все равно страшно, что он сболтнул что-то не то. Он не хотел, конечно. Только кого следует, несомненно, не волнуют эмоции философа.

Ян Левченко, The Moscow Times

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