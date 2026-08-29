ГУР раскрыло секретную биолабораторию РФ на острове посреди Тверской области 10 29.08.2026, 20:55

12,564

Иллюстрационное фото

Потенциальная авария на таком объекте станет катастрофой федерального уровня.

Украинская разведка раскрыла секретный биолабораторный комплекс России на острове Лысый в Тверской области. Его масштабная реконструкция началась в 2022 году по приказу Путина, а сам объект работает в интересах российского Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил Kyiv Post, что лаборатория может работать с особо опасными патогенами.

Что Россия скрывает в Тверской области?

Комплекс на острове Лысый построили еще в 1938 году, официально он предназначался для исследования болезней животных. После распада СССР объект пришел в упадок, однако в 2022 году Россия приступила к его масштабной реконструкции: старые здания снесли, а вместо них построили современные лаборатории с усиленной защитой.

Официальное название объекта – «Центр экспериментальной физиологии», однако фактически он действует в интересах российского Минобороны.

«На самом деле еще с самого начала функционирования этого объекта к нему было много «вопросов» со стороны иностранных спецслужб. Еще в 1950-х и 1960-х годах ЦРУ в своих отчетах определяло его как возможный центр разработки биологического оружия», – заявил Черняк.

Он также обратил внимание на расположение комплекса – на отдельном острове, куда доступ ограничен. В 2023 году Россия закрыла для посещения акваторию вокруг острова.

Официально россияне заявляют, что на объекте исследуют заболевания домашних животных, в частности бруцеллез и туберкулез. В то же время в мае Федеральное медико-биологическое агентство России искало для работы на острове лаборанта, в обязанности которого входила работа с патогенными биологическими агентами I–IV групп.

К самой опасной I группе в российской классификации относятся возбудители особо опасных инфекций. Среди них – чума, Эбола, оспа и сибирская язва.

«Так зачем же искать такого специалиста для лаборатории, которая якобы занимается изучением болезней животных?», – отметил Черняк.

В то же время представитель украинской разведки подчеркнул, что объект охраняется на самом высоком уровне. К охране привлечены ФСБ, ФСО, военный гарнизон, зенитные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.

Черняк заявил, что потенциальная авария на таком объекте может иметь масштабные последствия для региона.

«Это будет катастрофа федерального уровня. Если агрессивные химические вещества попадут в воду, это приведет к гибели всей местной экосистемы. Далее загрязнение будет распространяться по рекам. Сотни тысяч людей могут лишиться доступа к питьевой воде», – сказал представитель ГУР.

В то же время он предположил, что попадание патогенных микроорганизмов в воду может иметь еще более серьезные последствия. Черняк также заявил, что Москва в случае аварии может не предупредить население об опасности.

Кроме того, российские солдаты, охраняющие остров, в частных беседах говорят, что боятся заразиться неизвестной инфекцией. Специалисты не исключают, что вспышка эпидемии ящура крупного рогатого скота в России весной 2026 года могла быть результатом неудачных экспериментов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com