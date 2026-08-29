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ГУР раскрыло секретную биолабораторию РФ на острове посреди Тверской области

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  • 29.08.2026, 20:55
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ГУР раскрыло секретную биолабораторию РФ на острове посреди Тверской области
Иллюстрационное фото

Потенциальная авария на таком объекте станет катастрофой федерального уровня.

Украинская разведка раскрыла секретный биолабораторный комплекс России на острове Лысый в Тверской области. Его масштабная реконструкция началась в 2022 году по приказу Путина, а сам объект работает в интересах российского Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил Kyiv Post, что лаборатория может работать с особо опасными патогенами.

Что Россия скрывает в Тверской области?

Комплекс на острове Лысый построили еще в 1938 году, официально он предназначался для исследования болезней животных. После распада СССР объект пришел в упадок, однако в 2022 году Россия приступила к его масштабной реконструкции: старые здания снесли, а вместо них построили современные лаборатории с усиленной защитой.

Официальное название объекта – «Центр экспериментальной физиологии», однако фактически он действует в интересах российского Минобороны.

«На самом деле еще с самого начала функционирования этого объекта к нему было много «вопросов» со стороны иностранных спецслужб. Еще в 1950-х и 1960-х годах ЦРУ в своих отчетах определяло его как возможный центр разработки биологического оружия», – заявил Черняк.

Он также обратил внимание на расположение комплекса – на отдельном острове, куда доступ ограничен. В 2023 году Россия закрыла для посещения акваторию вокруг острова.

Официально россияне заявляют, что на объекте исследуют заболевания домашних животных, в частности бруцеллез и туберкулез. В то же время в мае Федеральное медико-биологическое агентство России искало для работы на острове лаборанта, в обязанности которого входила работа с патогенными биологическими агентами I–IV групп.

К самой опасной I группе в российской классификации относятся возбудители особо опасных инфекций. Среди них – чума, Эбола, оспа и сибирская язва.

«Так зачем же искать такого специалиста для лаборатории, которая якобы занимается изучением болезней животных?», – отметил Черняк.

В то же время представитель украинской разведки подчеркнул, что объект охраняется на самом высоком уровне. К охране привлечены ФСБ, ФСО, военный гарнизон, зенитные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.

Черняк заявил, что потенциальная авария на таком объекте может иметь масштабные последствия для региона.

«Это будет катастрофа федерального уровня. Если агрессивные химические вещества попадут в воду, это приведет к гибели всей местной экосистемы. Далее загрязнение будет распространяться по рекам. Сотни тысяч людей могут лишиться доступа к питьевой воде», – сказал представитель ГУР.

В то же время он предположил, что попадание патогенных микроорганизмов в воду может иметь еще более серьезные последствия. Черняк также заявил, что Москва в случае аварии может не предупредить население об опасности.

Кроме того, российские солдаты, охраняющие остров, в частных беседах говорят, что боятся заразиться неизвестной инфекцией. Специалисты не исключают, что вспышка эпидемии ящура крупного рогатого скота в России весной 2026 года могла быть результатом неудачных экспериментов.

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