России не хватает каждого третьего литра бензина 1 29.08.2026, 21:16

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Производство упало до 70% внутреннего потребления.

Производство автобензина в РФ к концу августа упало до 70% от среднего уровня потребления на внутреннем рынке из-за остановок крупных НПЗ в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Reuters (перевод — The Moscow Times).

Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, и в августе дефицит моторного топлива вернулся в регионы РФ после короткой передышки с конца июля, когда в отдельных областях местные власти стали постепенно снимать или смягчать ограничения на продажу топлива.

За последнюю неделю были атакованы дронами и приостановили работу, в частности, НПЗ «Пермнефтеоргсинтез», НОРСИ и «Ярославнефтеоргсинтез» — крупные заводы, выпускающие значительные объемы автобензина. В результате Производство бензина к концу августа, по оценке источников, понизилось почти до того же уровня, что и в начале июля, ‌на пике первой волны топливного кризиса, набиравшего обороты ‌с мая.

С учетом остановленных заводов, выпуск продукта к концу августа упал, по оценке ‌источников, приблизительно до 80.000 в сутки, а в среднем за август производство бензина было на уровне 90.000 тонн в сутки или около 80% от ориентировочного уровня потребления, характерного для летнего ‌периода (115.000 тонн в сутки).

Таким образом, аварийная остановка нескольких НПЗ на текущей неделе довела отставание производства бензина от потребностей рынка примерно до 35.000 тонн в сутки.

Дефицит заставил Россию увеличивать импорт нефтепродуктов. Так, ‌морские поставки из стран Азии в августе составят примерно 270.000 тонн, а импорт автобензина из Белоруссии в текущем месяце достигнет около 150.000 тонн или 5.000 тонн в сутки, по данным участников рынка.

Всего импортного автобензина в августе, по оценке трейдеров, уже поступило в РФ около 220.000 тонн или в среднем около 7.000 тонн в сутки.

Таким образом, в отсутствие экспорта продукта, который Россия запретила до 31 января, поставки на внутренний рынок в августе вместе с импортом могут составить в среднем 97.000 тонн в сутки или 85% от потребности.

Остроту дефицита также смягчает некоторое самоограничение со стороны спроса: многие автовладельцы теперь не отправляются в поездки без крайней необходимости из-за риска простаивать в очередях на заправку ‌или остаться с пустым баком, отмечает Reuters.

Во многих регионах установлены различные ограничения на отпуск топлива ‌в рознице: лимитирование продаж в одни руки и очередность продаж по четности госномера.

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