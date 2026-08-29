Минздрав Беларуси издал пособие по «консультированию» женщин 4 29.08.2026, 21:22

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К нему много вопросов.

В Беларуси разработано учебно-методическое пособие «Семейное предабортное консультирование», которое инструктирует психологов исключать аборт из перечня возможных решений при консультировании женщин. Про это пишет канал «Белые халаты», изучивший документ.

Согласно тексту пособия, задачей консультирования указано «расширение собственного видения ситуации» и рассмотрение альтернативных, за исключением прерывания беременности, способов решения ситуации.

В пособии приведена таблица с рекомендованными аргументами: в случае финансовых трудностей женщины психологу предлагается объяснить, что ребенок «не требует больших материальных затрат», и показать доступные государственные ресурсы; в случае обеспокоенности карьерой — сообщить, что «профессиональная самореализация дает лишь временное чувство самодостаточности, а ценность материнства выше».

Психологическое консультирование женщин, обратившихся за прерыванием беременности, предусмотрено статьей 27 закона «О здравоохранении». В документе говорится: «Женщине предоставляется право самостоятельно решать вопрос о материнстве».

При этом закон допускает проведение предабортного психологического консультирования с участием членов семьи, которых определяет сама женщина, но не содержит прямого указания на возможность отказа от такой консультации.

Правоприменительная практика в разных регионах Беларуси различается, подчеркивают «Белые халаты». В отдельных регионах прохождение консультации является обязательным условием для проведения аборта, в других — нет. В перинатальном центре Борисова для беседы с женщинами психолог привлекает также врача и священника.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного университета Диана Береговцова еще в 2019 году на одной из конференций в России заявила, что закон не устанавливает обязательность предабортного консультирования: «В Законе не отмечена обязательность предабортного консультирования. Отмечается лишь, что должны быть созданы условия и обеспечено проведение предабортного психологического консультирования женщин».

По ее словам, из нормы закона «О здравоохранении» вытекает право женщины на консультирование, а не обязанность его пройти.

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