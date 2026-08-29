Один из самых безумных монологов Путина14
- Александр Плющев
- 29.08.2026, 22:07
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Косатки, медведи и «СВО».
Один из самых безумных монологов Путина. Косатки набрасываются на медведей, и потому мы проводим «СВО».
— Интересно было на Северном полюсе?
— Невероятно просто.
— А чего там интересного? Там белая пустыня и все.
— Ну знаете, сам факт нахождения, как вот, например, в этой аудитории. Это просто интересно. С одной стороны, здесь люди, шкафы, книги. Но если вдуматься… А на Северном полюсе, конечно, важнее, скорее, не где мы были, а с кем мы были. И там были невероятные просто люди, и многие из них стали, ну в каком-то роде, тоже наставниками для меня. Там было чему поучиться.
— Интересно. А медведей видели белых?
— Да, конечно. Двух.
— Двух? Здоровые?
— Огромных.
— Да, представляете, а вот там, рядышком, косатки обитают, они едят этих медведей как мелюзгу. Да, они просто набрасываются стаей такой, бум, на части разрывают. Это все очень интересно. Да-да-да-да-да. Такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем, и почему мы проводим специальную военную операцию.
Александр Плющев, «Телеграм»