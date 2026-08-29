Один из самых безумных монологов Путина 14 Александр Плющев

29.08.2026, 22:07

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Косатки, медведи и «СВО».

Один из самых безумных монологов Путина. Косатки набрасываются на медведей, и потому мы проводим «СВО».

— Интересно было на Северном полюсе?

— Невероятно просто.

— А чего там интересного? Там белая пустыня и все.

— Ну знаете, сам факт нахождения, как вот, например, в этой аудитории. Это просто интересно. С одной стороны, здесь люди, шкафы, книги. Но если вдуматься… А на Северном полюсе, конечно, важнее, скорее, не где мы были, а с кем мы были. И там были невероятные просто люди, и многие из них стали, ну в каком-то роде, тоже наставниками для меня. Там было чему поучиться.

— Интересно. А медведей видели белых?

— Да, конечно. Двух.

— Двух? Здоровые?

— Огромных.

— Да, представляете, а вот там, рядышком, косатки обитают, они едят этих медведей как мелюзгу. Да, они просто набрасываются стаей такой, бум, на части разрывают. Это все очень интересно. Да-да-да-да-да. Такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем, и почему мы проводим специальную военную операцию.

Александр Плющев, «Телеграм»

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