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Путин сравнил войну в Украине с нападением косаток на белых медведей и велел рассказывать об этом детям

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  • 29.08.2026, 17:35
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Путин сравнил войну в Украине с нападением косаток на белых медведей и велел рассказывать об этом детям
Фото: Getty Images

Российский диктатор также вспомнил Джека Лондона в этом контексте.

Владимир Путин в ходе встречи с учителем китайского языка из Белгородской области Дмитрием Баланчуковым провел параллель между войной в Украине и законами дикой природы, заявив, что детям нужно объяснять «в каком мире мы живем» на примере пищевой цепочки, где косатки едят белых медведей. «Они (косатки. — ред.) едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Это все очень интересно. Такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим «специальную военную операцию», — заявил Путин, когда педагог рассказывал ему о своей поездке на Северный полюс.

Также Путин вспомнил Джека Лондона и описанные им обычаи северных народов, которые оставляли стариков на съедение волкам, поскольку племя не могло «таскать их с собой». «Да, это жестковато все выглядит, но такова у них жизнь», — добавил российский диктатор.

Развязанная Путиным полномасштабная война против Украины обернулась для России огромными человеческими потерями. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), к июлю 2026 года общие потери российской армии превысили 1,4 млн человек убитыми и тяжело ранеными, не способными вернуться в строй. Сейчас российская армия ежемесячно теряет в Украине примерно на 6 тыс. военнослужащих больше, чем удается завербовать Минобороны.

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