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В Абхазии жестоко избили российских туристов

  • 29.08.2026, 18:08
  • 21,710
В Абхазии жестоко избили российских туристов

Конфликт завязался в кафе.

В оккупированной Россией Абхазии жестоко избили группу российских туристов после конфликта в местном кафе. По словам пострадавших, во время нападения звучали оскорбления по национальному признаку, а один из участников толпы выкрикнул: «Убивай русских!». Об этом пишет «Диалог» со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел 26 августа во время экскурсии к озеру Рица. По словам туристов, конфликт начался после того, как водитель якобы без согласования добавил в маршрут дополнительную локацию и потребовал доплату.

Позже в кафе «Грот» один из россиян раскритиковал качество еды и оскорбил официантку. Несмотря на то что счет в итоге был полностью оплачен, через несколько минут один из водителей ударил туриста, после чего к избиению присоединились другие водители и сотрудники заведения. По словам очевидцев, мужчин били ногами, скамейками и стеклянной посудой.

Напомним, Абхазия оккупирована российскими войсками в 2008 году. Москва считает регион своей законной территорией, однако эта позиция не поддерживается Грузией и международным сообществом.

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