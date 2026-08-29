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«Скала» стал легендой Disney

  • 29.08.2026, 12:33
  • 2,638
«Скала» стал легендой Disney
Дуэйн Джонсон

После церемонии актер рассказал о реакции своих дочерей.

Дуэйн Джонсон, известный как «Скала», получил одну из главных наград Disney — звание «Disney Legend». Вместе с Джонсоном в новый класс легенд вошли Энн Хэтэуэй, Лин-Мануэль Миранда и другие знаменитости, пишет ABCNews (перевод — сайт Charter97.org).

54-летний актер получил награду за вклад в проекты Disney, в том числе за роль Мауи в мультфильме «Моана» и работу над «Круизом по джунглям». Награду Джонсону вручила его партнерша по «Круизу по джунглям» Эмили Блант.

После церемонии актер рассказал о реакции своих дочерей — 10-летней Жасмин и 8-летней Тианы. Джонсон в шутку заявил им, что новый статус позволит семье получать бесплатные билеты в парки Disney на всю жизнь. На самом деле такой привилегии звание не дает.

При этом за шутками стояла более личная история. Джонсон вспомнил, как много лет назад впервые приехал с дочерью Симон в Disneyland. По его словам, этот день стал одним из важных воспоминаний о раннем отцовстве.

Актер также призвал использовать популярность для того, чтобы «помогать людям чувствовать себя хорошо» и создавать для семей яркие воспоминания.

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