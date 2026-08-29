Путин получил «черную метку» 4 Игорь Яковенко

29.08.2026, 13:21

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Окружение главы Кремля фантастически ему врет.

В тюремной больнице в Гааге, на 84-м году жизни, умерРадко Младич – бывший командующий армией боснийских сербов. Он пробыл в тюрьме 15 лет. Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению: он был признан виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Суть его преступлений хорошо известна, материалов об этом очень много. Его солдаты, по его приказу, убили около 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице, после чего Младич получил прозвище «боснийский мясник». Помимо этого, он обвинялся в том, что во время осады Сараева сербские военные по его приказу целенаправленно убивали гражданских, в том числе с помощью снайперского оружия.

В 2010 году были опубликованы дневники Младича, в которых он писал, что его приоритет – избавиться от мусульманского населения. Я процитирую одну фразу. Там много чего, но одна фраза говорит обо всем:

«Мы ничего не выиграем, если убьем 50 тысяч мусульман. Нашим истинным приоритетом является избавление от мусульманского населения».

Последние два года Младич провел на больничной койке. У него был инсульт, он практически не мог уже говорить. Я хорошо знаю это состояние. Я дважды перенес инсульт и прекрасно понимаю, что это очень тяжелая история. А встретить инсульт в тюремной больнице – ну, знаете, в таких случаях говорят: врагу не пожелаешь. Хотя, в общем, тут большой вопрос.

Я не знаю, как Путин реагировал на это известие. Насколько он увидел в этой картине – 84-летний Младич, умирающий на больничной койке, – свое будущее. Вообще, в последние годы бабушка Клио периодически подсовывала Путину волшебное зеркало, в котором он мог увидеть разные варианты своей смерти.

В частности, событие утра 20 октября 2011 года – последние часы смерти ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Есть большое, примерно 40-минутное видео, которое невозможно смотреть со звуком и невозможно смотреть полностью. Каддафи был ранен в обе ноги, у него было ранение в голову. Его оттащили в дренажный трубопровод, где он потом был обнаружен, и его окружила толпа, которая стала над ним издеваться.

Люди с криками «Аллаху акбар» принялись стрелять в воздух и тыкать в него автоматами. Он кричал, взывал к совести, пытался каким-то образом спастись. Потом его повели к автомобилю, посадили на капот. Есть эта жуткая 40-минутная запись, где ему наносят удары штыками, всыпают песок в раны и одновременно поддерживают за простреленные руки. Все это происходило с ним на протяжении трех часов – с 9 до 12. После того как он умер, его в знак унижения протащили за ноги по улицам.

Давайте посмотрим маленький фрагмент. Это то, что Путин наверняка смотрел. Мы этот фрагмент публикуем. Давайте включите, пожалуйста, видео.

Видите, оно длинное. В общем, не надо его смотреть, это очень тяжелое видео. Но я думаю, что Путин это 40-минутное видео с деталями несколько раз пересматривал – как некий образ своего будущего. Это один из вариантов, который история предоставила Путину в качестве своего зеркала.

И таких вариантов было довольно много. Есть еще второе зеркало, которое совсем недавно, буквально в этом году, подставила Путину история. Это то, что произошло 28 февраля 2026 года, когда в ходе серии авиаударов Израиля по окрестностям Тегерана был ликвидирован аятолла Али Хаменеи, включая большое количество ещё высокопоставленных лиц Ирана.

Конечно, по сравнению с гибелью Каддафи смерть Хаменеи выглядит не столь ужасно. Точнее – то, как подданные обращались с ним после смерти. Давайте посмотрим это видео.

Если выбирать вариант смерти, то, наверное, Путин мог бы выбрать вариант смерти аятоллы Али Хаменеи. Впрочем, мертвому уже все равно, что с ним делается после смерти. Так что это ещё один вариант, который совсем недавно был предложен Путину.

А еще раньше, 25 декабря 1989 года, в возрасте 71 года – тоже все очень близко, исторические снаряды падают просто рядом с Путиным, возраст соответствующий – был расстрелян румынский диктатор Николае Чаушеску вместе с женой Еленой.

Хватит уже жутких видео, тем более что всё это было настолько в спешке, что видео расстрела очень короткое. Поэтому вот как выглядели эти два человека в последние секунды своей жизни.

Тоже по-своему примечательный эпизод. В частности, они не понимали, за что их убивают. Ну, не знаю насчет Чаушеску, но его жена точно не понимала, потому что Елена Чаушеску в последний момент спросила у солдат: «За что вы нас расстреливаете? Ведь я была вам матерью». На что один из солдат ответил: «Да что ты за мать, если убивала наших матерей?»

То есть разные варианты предлагаются Путину на выбор. Есть еще вариант Усамы бен Ладена, есть масса других вариантов. Но сейчас, мне кажется, у Путина еще есть шанс выбрать вариант ухода в мир иной.

Вот только что на наших глазах к нему прилетал ангел. Он выглядел довольно странно: этот посланец небес был в облике главы ЦРУ. Что я имею в виду? Тайный прилет Джона Рэтклиффа в Москву.

В конечном итоге все варианты целей его тайного визита, похоже, сузились до одного. Этот вариант был описан в The New York Times: тайный визит Рэтклиффа в Москву был связан с тем, чтобы передать Путину реальную ситуацию на фронте. Потому что окружение Путина, в том числе глава Генштаба Герасимов, просто фантастически врёт ему, описывая ситуацию на фронте.

Рэтклифф встречался с Бортниковым, главой Федеральной службы безопасности, и поделился с ним реальной картиной происходящего. Он рассказал, что за последние 18 месяцев Россия захватила менее 1% территории Украины, а длительность жизни российского солдата на передовой составляет менее 35 минут.

Этой оценкой Рэтклифф поделился с Бортниковым, надеясь, что Бортников в точности передаст Путину реальную картину мира. Основной призыв был такой: начать переговоры до того, как военно-экономическая ситуация ухудшится еще сильнее.

Почему Бортников? Потому что бывших гэбэшников не бывает, и Путин, естественно, в большей степени доверяет коллеге – в том числе заокеанскому – и своему коллеге Бортникову.

Надежда на то, что таким образом информация о реальном состоянии дел будет передана Путину, мне кажется несколько утопичной. Думаю, что нет. Думаю, что Герасимов уже сейчас, нейтрализуя этот визит и это сообщение, будет по-прежнему заполошно врать Путину о том, как Россия уже все захватила и всех победила. Так что ситуация вот такая. Пока у Путина, видимо, все-таки остается какой-то временной запас для того, чтобы хоть как-то повлиять на варианты своей смерти – выбрать, какой смертью он умрет.

Вчера мы довольно подробно с военным экспертом Федоровым говорили о том, как реально может происходить ликвидация Путина. И я должен сказать, что Юрий Евгеньевич был очень полезным собеседником: человек трезвомыслящий, квалифицированный военный эксперт, да еще и социолог, обладающий достаточно широким, панорамным взглядом на исторические события и большим запасом знаний.

Ликвидация Путина является насущной необходимостью, потому что дальнейшее существование этого человека на поверхности Земли – глобальная угроза не только Украине, но и всему человечеству.

Что касается вариантов, их несколько. Первый – ликвидация собственным окружением, которое уже сейчас чувствует угрозу в его дальнейшем существовании. Я, наверное, сразу после окончания нашего эфира поставлю голосование, чтобы вы, дорогие друзья, сами смогли оценить перспективы, которые существуют у этого упыря.

Итак, первый вариант – ликвидация собственным окружением. Разные варианты здесь могут быть.

Второй вариант – ликвидация с помощью какой-то диверсии. Это не обязательно налёт диверсантов, что крайне маловероятно. Это может быть, например, вариант политически грамотной или сильно мотивированной медсестры, которая просто сделает нужный укол, приведущий к гибели диктатора. В какой-то степени этот вариант может быть похож на смерть Сталина, хотя обстоятельства его смерти до конца неизвестны.

Следующий вариант – ликвидация Путина силами, например, Украины. Если Украина получит достаточно большое количество дальнобойной баллистики, то этот вариант может исполнить и сама Украина – массовой ракетной атакой.

Вариант, при котором это действие произведут какие-то западные страны, нами с экспертом Фёдоровым не рассматривался в силу его крайне низкой вероятности.

Так что сегодня у Путина пока еще, как мне кажется, остаются шансы выбрать, какой смертью он умрет: в своей постели, окруженный близкими; на тюремной койке; в результате ликвидации тем или иным способом; может быть, вариант Каддафи. Хотя вариант Каддафи предполагает несколько другую активность населения. Все-таки население Ливии гораздо более молодое, гораздо более активное. А ждать какого-то русского бунта... шанс всегда остается, но он очень маленький, учитывая качество сегодняшнего российского населения.

Почему я об этом говорю? Ещё раз хочу зафиксировать: на сегодняшний день в моих беседах с представителями западных чиновников, элит, депутатов каждый раз, когда я говорю о необходимости ликвидации Путина – так же как о необходимости и желательности распада России, – это встречает шок. Люди сразу пытаются прекратить разговор и воспринимают меня как какого-то городского сумасшедшего, с которым лучше не иметь дела. Я считаю, что то, что мы сейчас с вами делаем, то, что я делаю, то, что мы вчера делали с экспертом Федоровым, – это движение окна Овертона. Сначала говорится: «Да ну, слушайте, это все сумасшествие». Потом говорится: «Да, что-то в этом есть». Потом: «Ну это же более-менее очевидно». А потом: «Ну слушайте, я первый об этом сказал и говорю об этом давно». Вот так работает окно Овертона.

Я несколько раз говорил об этом на Форуме «Свободная Россия». Пока это не встречает, по крайней мере у руководства форума, какой-то поддержки. Но если в ближайшее время я буду продолжать участвовать в сессиях Форума «Свободная Россия» и мне будет предоставлено слово, я и там буду об этом говорить, надеясь сдвигать окно Овертона.

Мне кажется, это важно. Важно вводить в публичный оборот идею ликвидации Путина. И тогда вполне возможно... Я нисколько не сомневаюсь, что сейчас в Украине, например, это обсуждается. У меня нет ни малейших сомнений, что это обсуждается. Но очень важно придавать этому легальную форму: создавать давление общественного мнения на то, что это нужная вещь, правильная вещь, самый гуманный из всех возможных способов прекратить войну.

То есть ликвидация одного упыря для того, чтобы не гибли сегодня сотни тысяч, а в дальнейшем – миллионы. К тому же неизвестно, что будет, если Россия действительно начнет терпеть тяжелое военное поражение. Образ крысы, которая в последний момент начинает бросаться, уже теряя инстинкт самосохранения, очень прочно сидит у Путина в голове.

Поэтому вариант использования ядерного оружия, когда Путин будет терпеть тяжелое военное поражение и поймет, что ему конец, совсем исключить нельзя. На фоне этого варианта и этой угрозы, я думаю, ликвидация Путина является абсолютно нормальным, абсолютно гуманным и самым правильным шагом.

Вопрос в политической воле и, что называется, в том, насколько в Украине владеют техникой этого дела. Хотя Украина оставляет очень мало сомнений: если надо, украинцы в состоянии овладеть любой техникой.

Надеюсь, что там будет и переименование географических названий, и замечательный, совершенно сногсшибательный рейтинг президентов, в котором Трамп поставил себя в отдельную категорию величайшего, а всех остальных – Вашингтона, Линкольна – просто в категорию великих. Короче говоря, Трамп напоследок чудил, выбил окна и двери, балкон уронил. Все как обычно.

Игорь Яковенко, «Фейсбук»

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