Российским войскам поручили спланировать наступление на Киев и Чернигов 3 29.08.2026, 14:01

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Украина готова ответить.

Украинская разведка подтвердила, что военное руководство РФ получило задание разработать план наступательных операций в направлении Киева и Чернигова.

«Мы действительно получали информацию от разведывательных служб, причем подтвержденную из нескольких источников, о том, что военное руководство Вооруженных Сил Российской Федерации получило задание от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова», — сообщил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса во время общения с журналистами, передает unian.net.

«Я прошу обратить внимание: спланировать и подготовиться. То есть, действительно, там рассматривалось несколько вариантов. Соответственно, Генеральным штабом Вооружённых сил Украины разработаны возможные варианты ответа, обороны, защиты и противодействия этим мерам», — отметил он.

Палиса подчеркнул, что в настоящее время Украина не фиксирует формирования российских наступательных группировок на этих направлениях, поэтому непосредственной угрозы наступления сейчас нет.

По его словам, Россия лишь прорабатывает различные сценарии развития событий, тогда как Генштаб ВСУ уже подготовил варианты обороны и противодействия.

Заместитель главы ОП сообщил, что Украина сосредоточена на том, чтобы не допустить возникновения условий, которые позволили бы российским войскам начать наступление.

Это не первый раз, когда в правительстве говорят о том, что россияне готовят новое наступление на Украину.

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