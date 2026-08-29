Гордон: Лукашенко как огня боится Украину

Гордон: Лукашенко как огня боится Украину9
- 29.08.2026, 13:31
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Диктатор получил предупреждение.
Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко не решится напасть на Украину. Такое мнение высказал на YouTube-канале «В гостях у Гордона»:
— Лукашенко как огня боится Украину и Зеленского. Я это точно знаю.
К Путину он поперся, так как российскому диктатору нужно с кем-то советоваться. Сидят, как бабушки на лавочке, и советуются. А с кем еще ему советоваться? Си его каждый день не принимает, вот и приходится с Лукашенко говорить.
Отметим, переговоры Лукашенко и Путина запланированы на сегодня. Общение пройдет в неформальной обстановке.