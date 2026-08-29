До 640 рублей: сколько стоит собрать ребенка в школу 2 29.08.2026, 12:54

Большой обзор.

Четко определенной школьной формы у учеников столичных школ и гимназий нет. Однако перед началом учебного года в родительских чатах сообщают о конкретных требованиях к внешнему виду и школьной одежде, дают рекомендации, ссылаясь на Минобразования.

Одежда должна быть строгой и настраивать на учебу. Также в прошлом году в большинстве школ и гимназий ввели единый элемент. Это может быть жилет, бомбер, галстук, значок с логотипом учебного заведения.

Школьные базары в Минске работают в крупных универмагах и торговых центрах, например, в Первом национальном. От классических уличных ярмарок в столице в этом сезоне решили отказаться из-за низкого спроса на такой формат.

Фото: gazetaby.com

В последнюю неделю августа перед началом нового учебного года в отделах со школьными товарами в ЦУМ и ГУМ многолюдно. «Салідарнасць» заходила в эти универмаги вечером. Родители с детьми, которые покупки товаров к школе отложили на последний момент, выстраивались в длинные очереди в примерочные и кассы.

До 31 августа в универмагах действуют дисконтные акции на школьные товары, многие производители одежды, обуви, рюкзаков и канцелярии также устанавливают дополнительные скидки на выделенный ассортимент.

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Заметно, что уже в наличии нет всего размерного ряда на многие предметы одежды в деловом стиле. Особенно это касается классических белых и голубых блузок для девочек и рубашек для мальчиков. А также «ходовых» синих брюк и для девочек, и для мальчиков, которые сделаны из качественной и практичной ткани, подходящей для носки в любой сезон, и с не «кусающейся» ценой.

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

В целом ассортимент школьных товаров белорусского производства достаточно широкий. По крайней мере, в ГУМе и ЦУМе российские и импортные товары представлены в минимальном количестве.

Фирменные магазины российских производителей школьной одежды есть в торговых центрах Минска – «Дана Молл», «Грин Сити» и других. В целях экономии, как и в предыдущие годы, за китайской, турецкой и другой одеждой и обувью для школы, в частности, многодетные родители ездят в «Мир моды» в Ждановичах и на рынок «Экспобел».

Заказ одежды детям на Wildberries и Ozon многие родители поставили на паузу, опасаясь долгого ожидания доставки или вообще неполучения товаров из-за взрывов складов этих маркетплейсов в России.

Например, в минской гимназии, где учится, скажем так, «сын маминой подруги», мальчикам рекомендуют приобрести следующую школьную капсулу. И вот каков диапазон цен на такую одежду от белорусского производителя в ГУМе и ЦУМе для мальчиков и девочек. (Кстати, школьная одежда одинакового фасона для старшеклассников дороже, чем для учеников начальной школы).

Мальчикам:

трикотажный жилет синего цвета (30-60 рублей),

классические брюки синего цвета (70-150 рублей),

белая рубашка – для торжественных мероприятий (от 40 руб. и выше),

однотонная рубашка бежевого или голубого цвета – для ежедневной носки (от 40 руб.),

дополнительно можно приобрести пиджак синего цвета (100-160 руб.),

сменная обувь — туфли от 80 рублей и выше.

Девочкам:

трикотажный жилет синего цвета (35-65 руб.),

классическая юбка синего цвета (от 50 руб.),

белая блузка классического кроя – для торжественных мероприятий (50-110 рублей),

однотонная блузка бежевого или голубого цвета – для ежедневной носки (50-90 рублей),

дополнительно можно приобрести жакет (от 90 руб.) и брюки синего цвета (70-170 руб.),

сменная обувь – туфли (от 90 руб.),

приличный рюкзак для школы стоит от 90 рублей.

Цены на канцелярские принадлежности очень разнятся, выбор большой. Можно подобрать для любого кошелька. Большой выбор тетрадей и белорусских, и российских. Цены от 0,21 рубля на самые обычные и до 3 рублей на предметные и ярко оформленные.

Дневник для учеников 5-11 классов в твердой обложке стоит 4,40 рублей.

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

В «Три цены», где акция, выгодно закупаться простыми школьными тетрадями в клетку и в линейку Борисовской бумажной фабрики. Также там плюс в «Фикс прайсе» можно найти канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, линейки, точилки, клей) дешевле, чем в ГУМе и ЦУМе.

В итоге собрать мальчика стоит около 445 рублей, а девочку — 640.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com