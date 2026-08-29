Уникальный шанс для ЕС Дмитрий Корниенко

29.08.2026, 13:46

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Брюссель может нанести удар по России в Арктике.

Кремль является арктической страной и, пусть и медленно, но реализует соответствующее направление своей деятельности, где на фоне слабой конкуренции в течение следующих десятилетий он может получить солидное преимущество – от ресурсной и политической составляющей до военной.

Именно благодаря своим арктическим возможностям отношения с Кремлем дополнительно (помимо других мотивов) привлекательны для китайцев. Кремль дает Пекину возможность претендовать на самопровозглашенный «арктический статус». Кроме того, благодаря своему арктическому положению Кремль удерживает на своей стороне часть американцев, которые наивно стремятся разорвать кремлевско-китайский арктический дуэт.

В Арктический Совет входят постоянные страны-члены, имеющие прямой доступ к Арктике: Канада, Дания (включая Гренландию), Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США. Отдельно стоит самопровозглашенный Пекин, который имеет доступ через «третьи страны» и статус наблюдателя.

Актуальность арктической гонки можно подтвердить, просто вспомнив обострение отношений США с Гренландией. Собственно, на фоне атак Трампа на Гренландию Исландия и начала рассматривать возможность возобновления евроинтеграции, которую приостановила в 2013 году.

Китай активно наращивает влияние в регионе

Интерес Китая к Исландии также весьма значителен именно в рамках арктических амбиций. Для этого «через науку» и кредиты Китай получает постепенный выход в Арктику не только через Кремль, но и через ту же Исландию.

Так, на деньги Китая в Исландии функционирует Китайско-исландская арктическая обсерватория. А перед этим, в 2012 году, Исландия подписала межправительственное соглашение с Пекином об «арктическом сотрудничестве», а через год после этого Рейкьявик поддержал предоставление Китаю «статуса наблюдателя» в Арктической Раде. Статус, к которому стремился Пекин и который продвигал через Кремль.

Все этому предшествовало получение Исландией в 2010 году кредита в размере 3,5 млрд юаней от Пекина. Кредита, в котором Рейкьявик нуждался на фоне экономического кризиса.

Уникальный шанс для ЕС

Есть третий большой игрок в Арктике, который из ведущих участников занимает сейчас самые слабые позиции – это Европейский Союз. Сейчас он получает уникальный шанс значительно расширить собственное присутствие в Арктике.

На сегодняшний день ЕС представлен в Арктике зонами контроля Дании, Швеции и Финляндии, но только Копенгаген, да и то благодаря Гренландии, имеет ощутимое территориальное присутствие. Исландия может изменить все.

За последний месяц число сторонников возобновления переговоров с ЕС сравнялось с числом противников. И сейчас соотношение составляет в среднем 50 к 50, хотя еще несколько месяцев назад шансы на успех референдума были минимальными из-за преобладания противников, преимущество которых составляло 5–7%.

В случае успешного референдума Рейкьявик будет вынужден провести еще один референдум о вступлении в ЕС и, собственно, возобновить переговоры. В случае успеха вступление Исландии произойдет быстро благодаря ранее пройденному пути и текущему экономическому положению.

Таким образом, ЕС получит значительное территориальное укрепление в Арктике, что превзойдет присутствие США.

Не только Исландия

Параллельно проведение повторного референдума о вступлении в ЕС рассматривают еще в одной арктической стране – Норвегии. Местный политикум потенциально рассматривает этот шаг в случае успеха референдума в Исландии.

Кроме того, на фоне конфликта между США и Канадой канадское правительство все больше усиливает сотрудничество и ориентируется на Европу. Это может укрепить арктический союз «Канада + ЕС», где сама Европа может быть усилена присутствием Исландии и еще более укреплена в случае исторических процессов в Норвегии.

Почему это важно для Украины?

Но даже без Норвегии существующие политические связи сформируют треугольник «Канада + Норвегия + ЕС» (с Исландией в случае успеха), что потенциально станет значительно превосходить влияние США, помешает интересам Китая и начнет серьезно конкурировать с Кремлем как по территориальным признакам, так и по способности привлечь объединенные ресурсы для арктической гонки.

Для Украины же важно то, что в случае успешного референдума и создания предпосылок для запуска соответствующих процессов укрепления позиций ЕС в Арктике откроется теоретическая возможность ограничить, как минимум частично, российское влияние в регионе, которое она планирует использовать в военных, политических, геополитических и экономических целях в течение следующего десятилетия.

Усиление ЕС как арктического игрока создаст предпосылки для навязывания конкуренции Кремлю. Эта конкуренция будет препятствовать фактически беспрепятственной эксплуатации собственного положения в настоящее время. Чем меньше уникальных козырей у Кремля – тем меньше их значение.

Дмитрий Корниенко, 24tv.ua

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