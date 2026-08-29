Полицейская из Варшавы признана одной из самых красивых полек

Полицейская из Варшавы признана одной из самых красивых полек25
- 29.08.2026, 20:28
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О ней говорит вся Польша.
22-летняя Клаудия Венцлась старшая полицейская Районного отделения Полиции Варшавы II, стала II вице-мисс Польши на конкурсе Miss Polski 2026. Представительница Мазовецкого воеводства вошла в число 24 финалисток и в итоге заняла место в тройке лучших, пишет The Warsaw.
Клаудия родилась в Варшаве, но с детства ее жизнь тесно связана с Пясечно. До службы в полиции она профессионально занималась баскетболом, выступала за сборную Польши и играла в женской Orlen Basket Лиге.
От баскетбола до службы в полиции
Спортивную карьеру Клаудия начала в Пясечно. В составе местного клуба она дважды завоевывала бронзовые медали чемпионата Польши, после чего продолжила подготовку в SMS PZKosz в Ломянках.
Она играла за сборную Польши в баскетболе 5×5 и 3×3, участвовала в чемпионатах Европы и мира, а также выступала в женской Orlen Basket Лиге за SKK Polonia Warszawa. Около трех лет назад Клаудия завершила профессиональную спортивную карьеру и выбрала службу в полиции.
В полиции, по данным ведомства, ее отличают ответственность, эмпатия и готовность помогать людям.
Один из случаев, когда проявились лучшие качества Клаудии, произошел, когда девушка была не при исполнении. Она помогла 90-летней женщине, оказавшейся в опасной для жизни и здоровья ситуации из-за сложных погодных условий. Полицейская оказала пенсионерке первую помощь и оставалась с ней до приезда соответствующих служб.
Учеба и конкурс красоты
Помимо службы в полиции, Клаудия продолжает образование — она изучает криминологию.
Участие в конкурсе Miss Polski она воспринимала как очередное испытание и возможность показать, что женщина может одновременно развиваться в профессиональной сфере и реализовывать себя за пределами основной работы.
В финале Miss Polski 2026 победила Виктория Птак. Клаудия Венцлась получила титул II вице-мисс Польши.