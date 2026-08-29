В Беларуси было уникальное лето 2 29.08.2026, 14:53

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Наша страна вошла в «клуб +40°C».

Лето почти закончилось, но Белгидромет еще не подвел окончательные итоги августа и всего сезона. Поэтому называть 2026-й самым жарким или дождливым пока рано. Зато один рекорд уж точно останется в истории: впервые за время инструментальных наблюдений температура в Беларуси превысила +40°C – и произошло это дважды, пишет smartpress.by.

Где в Беларуси зафиксировали рекорд +40,4°C?

По данным синоптиков, средняя температура июня составила +18,3°C – на 1,3°C выше климатической нормы. 29 июня в Пинске воздух прогрелся до +40,4°C. Это новый абсолютный температурный максимум Беларуси.

При этом июнь нельзя назвать исключительно сухим: в среднем выпало 66 мм осадков, или 92% нормы. Местами проходили экстремальные ливни: например, 7 июня в Городище выпало 84 мм.

После рекордной жары стало холоднее нормы

А вот июль резко отличался от июня. Средняя температура по стране составила +18,2°C – на 0,7°C ниже нормы. Максимум месяца зафиксировали 1 июля в Кобрине: +37,1°C. Минимум – +6°C в Брагине 18 июля.

И дождей стало больше: 96 мм, или 107% климатической нормы. В Солигорске 13 июля скорость ветра достигла 34 м/с – это уже критерий опасного гидрометеорологического явления.

Мозырь почти повторил абсолютный рекорд

6 августа Мозырь показал +40,3°C – новый абсолютный рекорд августа для Беларуси и всего на 0,1°C ниже июньского рекорда Пинска. В тот же день исторические максимумы обновили Житковичи (+38,9°C), Лельчицы (+39,6°C) и Василевичи (+38,6°C).

Контраст оказался резким: уже в ночь на 9 августа на станции «Полесская» температура на стандартной высоте двух метров опустилась до +4,9°C, а в двух сантиметрах над поверхностью – до 0°C. Причиной в Белгидромете назвали прохождение холодного фронта, антициклон, ясное небо и сильное ночное выхолаживание поверхности.

Данные за 2023 год: Белгидромет указывал среднюю +19°C, превышение нормы на 1°C и 228,8 мм осадков. В 2024-м лето со средней +19,9°C стало вторым самым теплым в Беларуси с начала наблюдений в 1881 году; за сезон выпало 233 мм осадков. В 2025-м средняя опустилась до +17,8°C, а осадков выпало 259 мм: таких прохладных значений не фиксировали с 2017 года.

Чем лето-2026 отличается от трех предыдущих?

По абсолютной температуре разница уже очевидна. Максимум 2023 года составлял +34,5°C, 2024-го – +37,9°C, 2025-го – +34,6°C. В 2026 году планка поднялась до +40,4°C. При этом температурный режим внутри сезона оказался неоднородным: теплый июнь с аномалией +1,3°C сменился июлем с отклонением -0,7°C, а август принес новую волну экстремальной жары.

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