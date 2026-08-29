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Для владельцев агроусадеб ввели нововведение

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  • 29.08.2026, 15:18
  • 3,620
Для владельцев агроусадеб ввели нововведение
Иллюстрационное фото

Оно призвано предотвратить «конфликтные ситуации».

Недавно в Беларуси был подписан указ о развитии агроэкотуризма. Среди прочего тем, кто занимается таким бизнесом, разрешили оказывать больше услуг, среди которых — семейные торжества, вечера белорусской культуры и др. При этом для их проведения теперь потребуется согласие соседей, рассказала БелТА замминистра экономики Елена Болигатова.

По словам Елены Болигатовой, процедура получения согласия на проведение в агроусадьбе какого-то шумного мероприятия максимально простая.

— Одобрение можно получить в цифровом формате — через СМС, мессенджеры или электронную почту. Главное — чтобы в сообщении были указаны дата, время и лицо, давшее согласие, — рассказала замминистра экономики.

Этот инструмент, уточнила она, в том числе защитит от конфликтных ситуаций и хозяев агроусадеб.

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