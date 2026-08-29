В Минске на одном из загруженных перекрестков изменили схему дорожного движения

В Минске на одном из загруженных перекрестков изменили схему дорожного движения2
- 29.08.2026, 15:58
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Речь идет о пересечении улиц Кунцевщина, Притыцкого и Лобанка.
В Минске появилось изменение по дорожному движению на пересечении улиц Кунцевщина, Притыцкого и Лобанка. Об этом сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«В частности, новой схемой предусмотрено закрытие левого поворота с улицы Лобанка на Притыцкого при движении в направлении МКАД для всех видов транспортных средств (за исключением общественного)», — сообщают в ГУВД.
Для водителей перечислили альтернативы этому маневру:
движение по улице Мазурова в направлении МКАД;
разворот на улице Кунцевщина с последующим поворотом направо на улицу Притыцкого;
движение по улицам Кунцевщина и Казимировской с последующим поворотом направо на МКАД;
движение по улицам Одинцова и Скрипникова с последующим поворотом налево на улицу Притыцкого.
Как сообщается, изменение ввели «с учетом планируемого открытия путепровода между улицами Ратомской и Колесникова».