В Минске на одном из загруженных перекрестков изменили схему дорожного движения 2 29.08.2026, 15:58

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Иллюстрационное фото

Речь идет о пересечении улиц Кунцевщина, Притыцкого и Лобанка.

В Минске появилось изменение по дорожному движению на пересечении улиц Кунцевщина, Притыцкого и Лобанка. Об этом сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«В частности, новой схемой предусмотрено закрытие левого поворота с улицы Лобанка на Притыцкого при движении в направлении МКАД для всех видов транспортных средств (за исключением общественного)», — сообщают в ГУВД.

Для водителей перечислили альтернативы этому маневру:

движение по улице Мазурова в направлении МКАД;

разворот на улице Кунцевщина с последующим поворотом направо на улицу Притыцкого;

движение по улицам Кунцевщина и Казимировской с последующим поворотом направо на МКАД;

движение по улицам Одинцова и Скрипникова с последующим поворотом налево на улицу Притыцкого.

Как сообщается, изменение ввели «с учетом планируемого открытия путепровода между улицами Ратомской и Колесникова».

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