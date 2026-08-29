Вызов Лукашенко к Путину приобретает новые оттенки 4 29.08.2026, 16:40

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Похоже, это и есть российский план «А» на ближайшие несколько месяцев.

После визита главы ЦРУ в Москву срочно вылетает Лукашенко. И все это происходит на фоне сообщений о строительстве военной базы и подъездных путей непосредственно у границы с Украиной (спойлер – это строительство продолжается уже не первый год).

Визит Лукашенко в Москву – это действительно о войне. Но не о реальной, а, прежде всего, об информационной.

Об этом пишет Вадим Денисенко.

Лукашенко будет служить нагнетанию панических настроений

Лукашенко не согласится предоставить свою территорию для нападения на Украину и страны Балтии, пока его в этом поддерживает Китай. А Китай его поддерживает. Но на фоне информации о подготовке агрессии против одной из прибалтийских стран (почему в Москву и приезжал Ретклифф) визит Лукашенко приобретает новые оттенки.

После этого визита появится масса новой конспирологии, которую будут выдвигать россияне и которую с радостью тиражировать будут западные и украинские СМИ. Таким образом, уровень тревоги резко возрастет. И все это будет происходить на фоне залетов российских самолетов на территорию стран НАТО и ударов по кораблям в территориальных водах Румынии.

План Путина на ближайшие два месяца

Путину нужна истерия в Европе, но для него гораздо важнее, чтобы Трамп, который уже пошел на контакт (визит Ретклиффа и есть этот контакт), вернулся к духу Анкориджа-2.

Эта информационно-кинетическая операция имеет свои временные рамки – выборы в США.

Напасть до американских выборов – значит потопить Трампа, ведь тогда он проиграет и Конгресс, и Сенат. Поэтому, с одной стороны, у Трампа есть время, чтобы переименовывать озера и океаны, но параллельно он будет вынужден обращать внимание на развертывание российской гибридной операции. Ведь она обязательно повлияет на ход выборов.

Резкий рост обстрелов Украины и, в частности, Киева – часть этой операции. Путину крайне важно резко ухудшить морально-психологическое состояние населения и попытаться сломить волю к сопротивлению. Параллельно с этим он попытается преподнести прекращение обстрелов как результат максимальных уступок.

Жизнь, как всегда, внесет свои коррективы, но, похоже, это российский план «А» на ближайшие несколько месяцев.

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