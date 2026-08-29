«Вы хотите гражданской войны? Вы ее получите» 36 29.08.2026, 17:20

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Стало известна фамилия матери российского солдата, которая предрекла бунт в обращении к Путину.

Татьяна Стерхова, мать одного из погибших в Украине российских военных, записала эмоциональное обращение к Владимиру Путину, в котором обвинила президента в убийстве своего сына, пожаловалась на коррупцию на фронте и заявила об угрозе гражданской войны.

«Я похоронила сына на днях. Что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, вы что творите? Наших пацанов гробите! Гробите, убиваете», — говорит женщина на видео, которое опубликовал «Холод».

«Наших пацанов гробите, убиваете!»



Мать погибшего на войне с Украиной военного записала эмоциональное видеообращение к Путину после того, как не смогла получить выплату на погребение сына, и пообещала «костьми лечь, но не отдать второго сына» pic.twitter.com/XPqB3TFfiU — Холод (@holodmedia) August 24, 2026

По словам Стерховой, она год и восемь месяцев ждала сына. «Привезли без головы, — говорит женщина. — Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы по ходу ее получите».

По словам женщины, власти «нагрели народ», и тот уже «не хочет идти на голосование». Она жалуется, что не может получить «нищенские гробовые» в 60 тысяч рублей, потому что военкомат требует у нее «оригинал справки», который забрали, чтобы выдать свидетельство о смерти.

«Говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам своего второго сына. Я не отдам!» — кричит женщина. «Матери, поднимайтесь, поднимайтесь, — продолжает она. — За что убивают наших сыновей? Это издевательство! Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду?»

Женщина также рассказывает о процветающей в армии коррупции и командирах, которые «наживаются», требуя денег с солдат за то, чтобы не отправлять их на передовую или разрешить отпуск. «Хочешь в отпуск — плати! Не хочешь на передок — плати! Да сколько ты будешь уничтожать? Эти шакалы твои, б…, офицерье е**ное, б…, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах? Хватит уже, хватит!» — кричит женщина.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на июнь 2026 года российская армия в Украине потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 1,4 млн человек. Из этого числа не менее 450 тысяч были убиты.

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