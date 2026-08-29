В России ввели новые ограничения на продажу бензина 1 29.08.2026, 17:51

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Очереди на АЗС достигают 30–50 автомобилей.

Россия столкнулась со второй волной топливного кризиса после рекордной серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Очереди за бензином появились даже в Москве, сообщает Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

На некоторых заправках водителям приходится ждать, когда появится топливо. Очереди достигают 30–50 автомобилей. В десятках российских регионов власти уже ввели ограничения на продажу бензина.

Ситуация особенно заметна на независимых АЗС, где литр бензина может стоить около 100 рублей. На крупных сетевых заправках цены остаются ниже 80 рублей, однако там топливо также доступно не всегда.

«Без очереди — либо пусто, либо слишком дорого», — отмечает Bloomberg, описывая ситуацию на российском топливном рынке.

В августе Украина нанесла по российским НПЗ не менее 21 удара. Под атаки попали в том числе четыре из десяти крупнейших предприятий страны. В результате объем нефтепереработки снизился примерно до 3,8 млн баррелей в сутки — минимального уровня более чем за 20 лет. В обычные летние месяцы показатель составляет около 5,3–5,5 млн баррелей.

Поставки бензина на внутренний рынок сократились почти на 20% в годовом выражении, дизельного топлива — более чем на 23%. При этом внутренние поставки дизеля снизились лишь на 3% благодаря запрету на экспорт.

«Российские власти запретили экспорт бензина до января 2027 года и могут продлить ограничения на вывоз дизельного топлива», — пишут журналисты Blomberg..

Аналитики ожидают некоторого восстановления переработки в сентябре — примерно до 4,2 млн баррелей в сутки. Однако новые украинские удары способны вновь ухудшить ситуацию.

«Яростные атаки Украины продолжают давить на российскую нефтепереработку», — пишет Bloomberg.

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