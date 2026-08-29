«Написал, что неженатый и без детей» 5 29.08.2026, 17:49

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Белорусы обсуждают плюсы и минусы ID-карт по сравнению с обычными паспортами.

Беларусы обсуждают в Threads биометрические документы — ID-карты. Одни довольны «пластиком», а другие столкнулись с трудностями, когда им пользовались, пишет «Зеркало».

«4 года назад из-за срочности сделала себе ID-карту вместо классического белорусского паспорта. Тогда карта была единственным вариантом, чтобы успеть решить много бюрократических вопросов. Много раз потом пожалела, — рассказала автор поста. — Сегодня (на днях. — Прим. ред.) пошла узнавать, что сделать, чтобы вернуться к классическому паспорту. Ничего. Отменить это невозможно. Даже при потере мне сделают только биометрию. Так грустно стало».

В комментариях у нее уточнили, почему пожалела, что перешла с обычного паспорта на ID-карту. «Очень кратко и то, что быстро вспомнила. При решении вопроса о кредите нужно было ехать в областной центр: только там была возможность с ID решить вопрос. Не могу забрать посылки мужа, потому что нет штампа о браке. При сдаче крови просили справку с РСЦ (расчетно-справочного центра. — Прим. ред.). И просто отсутствие информации о прописке, браке», — ответила автор поста.

Вот какие комментарии оставили под этим тредом:

«ID-карту сделал еще в самом начале. Ни разу проблем не было с ней».

«Если где-то типа больницы, госконторы у вас требуют справку с РСЦ и прочее, то вы спокойно просите бумагу и ручку, говоря, что прямо сейчас напишете жалобу на отказ в обслуживании и выдвижении незаконных требований. Все моментально магическим способом находится. Им просто лень. Проверено».

«Вы только выиграли в долгосрочной перспективе, сделав биометрический паспорт. ЕС, например, движется в сторону постепенного непризнания обычных паспортов. Таким образом вы себе все больше отрезали бы шансы на поездки за границу в будущем. Мелкие неудобства сейчас не стоят ничего, а со временем все равно вам бы пришлось делать биометрический».

«Так то со временем. А люди встречаются с проблемами уже сейчас. Биометрию можно и за 5 дней сделать, когда понадобится».

«У меня с 2023 года, пока нигде не было проблем и вопросов».

«Год с биометрией, пока ни с какими сложностями не сталкивалась, разницы вообще не увидела».

В Threads на днях появился еще один пост, в котором обсуждают этот «пластик». «Уже 5 лет как в Беларуси выдают пластиковые ID-карты и биометрические паспорта, но, оказывается, куча народа оформляет себе обычные паспорта старого образца, — отметил автор поста. — В чем смысл? Что ими двигает? ID размером с кредитку и к ней два биометрика. Разве это не в сто раз удобней? С собой носишь карточку, один паспорт можешь отправить в посольство на визу, со вторым — путешествовать. На границе биометрик паспорта пропускают намного быстрее, а если потеряешь один паспорт — всегда есть второй».

Под тредом — почти 600 комментариев.

«Написал неженатый и без детей. Очень «удобно» таскать с собой все эти свидетельства. Очень «удобно» было обновлять данные в банках», — ответил один из пользователей соцсети. Еще один в ответ добавил: «Везде свои плюсы и минусы. Мне ID-биометрия больше подошла. Возить с собой свидетельство о рождении детей тоже не проблема».

Эту дискуссию поддержал еще один пользователь: «Плюс делать загранник. ID-карта не везде работает. Половины информации в базе до сих пор нет. Регистрация/семейное положение/дети. Читала, что один человек в свой двор заехать не мог, так как ограничение ГАИ было. А у них не было базы, чтоб проверить его регистрацию. Это, получается, еще и справку о регистрации и составе семьи с собой возить».

«Мне менять паспорт только в 2034 году. В 2024-м даже не предлагали сделать биометрию. Вот и хожу с обычным».

«Уже года три с карточкой. Женатый и с детьми. Нигде не было проблем. Никто не считывал ни разу карту. Нигде. Все у всех есть в базе. Если что, то адрес говорю ртом.

Из минусов: фоткают капец как ужасно и чип из карты вывалился. Приклеил — всего делов».

«У меня заканчивался срок действия паспорта. Я как человек прогрессивный заранее позвонила и уточнила, что нужно для оформления ID-карты. Мне ответили: все, что и для обычного паспорта, только госпошлина выше. Ну ок. Приезжаю в РКЦ (расчетно-кассовый центр. — Прим. ред.), отдаю документы, говорю, что мне нужна ID-карта. Оказывается, что для ее оформления нужно ехать в другой отдел и там же на месте фоткают (о чем никто не предупредил). А у меня свои фото с собой. И, кстати, они закрываются через полчаса, но вы можете успеть (но не факт)».

«Ага, оформляли с мужем ипотеку. В банке: «А ваша карта по реестру МВД не бьется, принести справку, что паспорт действителен». Считывателя нет. У — удобство».

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