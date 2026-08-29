Теннисисты пожаловались на запах марихуаны на US Open 6 29.08.2026, 17:58

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Все дело в законах штата Нью-Йорк.

Британские теннисисты пожаловались на запах марихуаны, который ощущается на некоторых кортах Открытого чемпионата США (US Open).

Об этом сообщает The Guardian.

Аромат проникает на территорию теннисного центра из расположенного неподалеку парка Корона.

Марихуана разрешена для взрослых в штате Нью-Йорк, однако курить ее непосредственно на территории Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг запрещено.

Первая ракетка Великобритании Кэти Бултер рассказала, что сталкивалась с этой проблемой во время подготовки и матчей.

«Да, я это чувствовала. Когда идешь на тренировочные корты или на корты возле парка, запах ощущается очень сильно. Мне это не нравится. Знаю, что многие игроки жаловались на некоторые конкретные корты», — сказала теннисистка.

По словам Бултер, однажды она почувствовала запах марихуаны прямо во время матча.

«Я играла на одном из них и чувствовала запах во время матча. Мне бы не хотелось ощущать его в разгар игры. Я пытаюсь сосредоточиться, но это выбивает из ритма. Лишние отвлекающие факторы ни к чему», — добавила Бултер.

Британская теннисистка также отметила, что запах может мешать концентрации во время поединка.

Еще одна представительница Великобритании, Франческа Джонс, вспомнила, как в прошлом году пошутила по этому поводу во время матча первого круга.

«В прошлом году во время матча первого круга я пошутила по этому поводу и спросила парня: «Это нормально?» Я была на стадионе, а он — рядом с парком. Он ответил: «Да». А я сказала: «Тогда неудивительно, что я так хорошо играю». В этом году я буду говорить себе: «Сосредоточься, сосредоточься!» — рассказала Джонс.

Харриет Дарт, которая вместе с Джонс пробилась в основную сетку через квалификацию, отнеслась к ситуации спокойнее.

«Это Нью-Йорк. Мне кажется, это есть везде, куда бы ты ни пошел. Это данность. Одинаковая для всех», — сказала Дарт.

В Ассоциации тенниса США (USTA) заявили, что не могут контролировать происходящее за пределами территории теннисного центра.

«Хотя мы не можем контролировать то, что происходит за пределами территории Национального теннисного центра USTA имени Билли Джин Кинг, мы продолжаем сохранять бдительность», — говорится в заявлении.

US Open 2026 года пройдет с 30 августа по 13 сентября.

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