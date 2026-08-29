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«Птахи Мадяра» уничтожают полтора батальона врага за каждого павшего побратима

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  • 29.08.2026, 18:07
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«Птахи Мадяра» уничтожают полтора батальона врага за каждого павшего побратима

Более 50 тысяч оккупантов ликвидированы на восточном направлении.

Бригада «Птахи Мадяра» за время полномасштабной войны потеряла 79 бойцов. За последнюю ротацию на Востоке защитники Украины уничтожили и ранили более 50 тысяч оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале командира 414 ОМБР Роберта Бровди «Мадяра».

Потери подразделения и врага

За 4,5 года полномасштабного вторжения России в 414-й отдельной бригаде ударных беспилотных авиакомплексов «Птахи Мадяра» погибли 79 воинов.

В то же время за два года ротации подразделения на восточном направлении (с 21 июля 2024 по настоящее время) бойцы обезвредили 50 336 российских оккупантов:

29 023 - безвозвратные потери (200);

21 313 - санитарные потери (300).

«По 637 разорванных или искалеченных противников за каждого одного побратима - это по полтора батальона штурмовиков и пехотинцев орды ценой жизни каждой одной «Птахи», или полный штурмовой состав 22 вражеских бригад», - подчеркнул командир.

Чествование памяти павших

Бровди опубликовал позывные всех погибших защитников бригады.

Он подчеркнул, что обновленный учет потерь врага ведется ежедневно, а лица каждого павшего побратима бойцы чествуют каждое утро.

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