«Птахи Мадяра» уничтожают полтора батальона врага за каждого павшего побратима 3 29.08.2026, 18:07

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Более 50 тысяч оккупантов ликвидированы на восточном направлении.

Бригада «Птахи Мадяра» за время полномасштабной войны потеряла 79 бойцов. За последнюю ротацию на Востоке защитники Украины уничтожили и ранили более 50 тысяч оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале командира 414 ОМБР Роберта Бровди «Мадяра».

Потери подразделения и врага

За 4,5 года полномасштабного вторжения России в 414-й отдельной бригаде ударных беспилотных авиакомплексов «Птахи Мадяра» погибли 79 воинов.

В то же время за два года ротации подразделения на восточном направлении (с 21 июля 2024 по настоящее время) бойцы обезвредили 50 336 российских оккупантов:

29 023 - безвозвратные потери (200);

21 313 - санитарные потери (300).

«По 637 разорванных или искалеченных противников за каждого одного побратима - это по полтора батальона штурмовиков и пехотинцев орды ценой жизни каждой одной «Птахи», или полный штурмовой состав 22 вражеских бригад», - подчеркнул командир.

Чествование памяти павших

Бровди опубликовал позывные всех погибших защитников бригады.

Он подчеркнул, что обновленный учет потерь врага ведется ежедневно, а лица каждого павшего побратима бойцы чествуют каждое утро.

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