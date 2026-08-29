«Птахи Мадяра» уничтожают полтора батальона врага за каждого павшего побратима

«Птахи Мадяра» уничтожают полтора батальона врага за каждого павшего побратима3
- 29.08.2026, 18:07
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Более 50 тысяч оккупантов ликвидированы на восточном направлении.
Бригада «Птахи Мадяра» за время полномасштабной войны потеряла 79 бойцов. За последнюю ротацию на Востоке защитники Украины уничтожили и ранили более 50 тысяч оккупантов.
Об этом сообщается в Telegram-канале командира 414 ОМБР Роберта Бровди «Мадяра».
Потери подразделения и врага
За 4,5 года полномасштабного вторжения России в 414-й отдельной бригаде ударных беспилотных авиакомплексов «Птахи Мадяра» погибли 79 воинов.
В то же время за два года ротации подразделения на восточном направлении (с 21 июля 2024 по настоящее время) бойцы обезвредили 50 336 российских оккупантов:
29 023 - безвозвратные потери (200);
21 313 - санитарные потери (300).
«По 637 разорванных или искалеченных противников за каждого одного побратима - это по полтора батальона штурмовиков и пехотинцев орды ценой жизни каждой одной «Птахи», или полный штурмовой состав 22 вражеских бригад», - подчеркнул командир.
Чествование памяти павших
Бровди опубликовал позывные всех погибших защитников бригады.
Он подчеркнул, что обновленный учет потерь врага ведется ежедневно, а лица каждого павшего побратима бойцы чествуют каждое утро.