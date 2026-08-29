«Штукатурка осыпалась»: в российских элитах произошла резкая смена настроений 9 29.08.2026, 18:39

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Окружение Путина живет ожиданием турбулентности.

На пятый год полномасштабной агрессии РФ в отношении Украины российская элита кардинально изменила отношение к войне и экономической ситуации в стране.

Люди, которые еще недавно сохраняли спокойствие и верили в устойчивость российской экономики, теперь указывают на отсутствие денег и прогнозируют катастрофу.

Об этом рассказал российский журналист, автор книги «Вся кремлевская рать» Михаил Зыгарь в интервью «Медузе».

Зыгарь отметил, что в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения России в Украину среди представителей действительно элиты наблюдалась паника, но она достаточно быстро прошла. Вместо это начали звучать фразы, что войну не надо было начинать, но раз она идет, теперь придется воевать.

До этого года в этой среде сохранялось ощущение, что российская экономика способна выдерживать давление Запада, а санкции не наносят системе критического ущерба. Сейчас же ситуация изменилась.

«В этом году вдруг штукатурка осыпалась, и этот усредненный источник начал говорить: «Все, конец», – заявил журналист.

В настоящее время одни прогнозируют турбулентность, другие – катастрофу. Ведущий спросил у Зыгаря, произвели ли впечатление на российского диктатора Владимира Путина и его окружение масштабные украинские атаки по целям в РФ, на что журналист ответил, что Путина эти удары разозлили, а элиту – расстроили.

При этом диктатор, по словам Зыгаря, продолжает придерживаться прежней логики, а вот у окружения взгляды на происходящее поменялись.

Журналист добавил, что еще до ударов по складам Wildberries у элиты было плохое настроение, поскольку деньги заканчиваются.

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