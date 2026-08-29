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Лукашенко встретился с Путиным в Ново-Огареве

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  • 29.08.2026, 19:33
  • 5,376
Лукашенко встретился с Путиным в Ново-Огареве

Диктатор рассказал, к чему «подталкивает» международная ситуация.

Александр Лукашенко 29 августа встретился с президентом России Владимиром Путиным в резиденции последнего в Ново-Огареве, сообщают пресс-службы диктаторов.

Стороны обсудили белорусско-российские торгово-экономические связи, электронику и дальнейшее двустороннее сотрудничество.

Лукашенко заявил, что накануне во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным стороны «детально рассмотрели основные вопросы взаимодействия». По его словам, Беларусь выполняет все достигнутые договоренности в сферах сельского хозяйства, продовольствия, топлива и других направлениях.

Диктатор отметил, что международная ситуация подталкивает Минск и Москву «более активно обсуждать общие проблемы». Он подчеркнул, что страны «намерены вместе преодолевать возникающие трудности».

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