Лукашенко встретился с Путиным в Ново-Огареве

Лукашенко встретился с Путиным в Ново-Огареве6
- 29.08.2026, 19:33
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Диктатор рассказал, к чему «подталкивает» международная ситуация.
Александр Лукашенко 29 августа встретился с президентом России Владимиром Путиным в резиденции последнего в Ново-Огареве, сообщают пресс-службы диктаторов.
Стороны обсудили белорусско-российские торгово-экономические связи, электронику и дальнейшее двустороннее сотрудничество.
Лукашенко заявил, что накануне во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным стороны «детально рассмотрели основные вопросы взаимодействия». По его словам, Беларусь выполняет все достигнутые договоренности в сферах сельского хозяйства, продовольствия, топлива и других направлениях.
Диктатор отметил, что международная ситуация подталкивает Минск и Москву «более активно обсуждать общие проблемы». Он подчеркнул, что страны «намерены вместе преодолевать возникающие трудности».