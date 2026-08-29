В Украине хотят пересмотреть комендантский час
- 29.08.2026, 20:35
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Премьер-министр анонсировал изменения из-за новой тактики РФ.
Правительство Украины планирует пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу граждан к оперативной информации о воздушных угрозах. Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил в Telegram. При этом он не уточнил, какие именно изменения предполагаются.
По его словам, необходима адаптация работы государства, столицы, экономики и критической инфраструктуры к новой тактике российских атак.
«Длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность людей, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни. Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому и наши подходы и алгоритмы реагирования должны меняться», – отмечает глава правительства.
Он также сообщил, что правительство работает над решениями, касающимися деятельности предприятий и учреждений в условиях различных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры с целью обеспечения лучшей защиты людей и возможности жить в наших городах и общинах.
«Отдельно планируем пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу граждан к оперативной информации об воздушных угрозах – без дополнительных рисков для безопасности», – отметил Корецкий.
Он сообщил, что необходимые предложения планируется сформировать в начале следующей недели, представить их общественности и приступить к их реализации.