закрыть
1 сентября 2026, вторник, 3:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украине хотят пересмотреть комендантский час

  • 29.08.2026, 20:35
  • 3,582
В Украине хотят пересмотреть комендантский час

Премьер-министр анонсировал изменения из-за новой тактики РФ.

Правительство Украины планирует пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу граждан к оперативной информации о воздушных угрозах. Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил в Telegram. При этом он не уточнил, какие именно изменения предполагаются.

По его словам, необходима адаптация работы государства, столицы, экономики и критической инфраструктуры к новой тактике российских атак.

«Длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность людей, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни. Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому и наши подходы и алгоритмы реагирования должны меняться», – отмечает глава правительства.

Он также сообщил, что правительство работает над решениями, касающимися деятельности предприятий и учреждений в условиях различных типов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры с целью обеспечения лучшей защиты людей и возможности жить в наших городах и общинах.

«Отдельно планируем пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу граждан к оперативной информации об воздушных угрозах – без дополнительных рисков для безопасности», – отметил Корецкий.

Он сообщил, что необходимые предложения планируется сформировать в начале следующей недели, представить их общественности и приступить к их реализации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран