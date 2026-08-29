Два странных момента в визите Лукашенко в Москву 15 29.08.2026, 21:36

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Фото: Associated Press

Диктатор сам напросился в Кремль?

Проходящий в эти дни визит правителя Беларуси в Россию выглядит нестандартным по нескольким причинам, пишет «Салiдарнасць».

Напомним, что в начале уходящей недели удивил премьер-министр Александр Турчин, посчитавший необходимым слетать в Санкт-Петербург к главе «Газпрому» Алексею Миллеру.

Затем настал черед удивлять правителя Беларуси. Вечером 27 августа он внезапно вылетел в Москву с «рабочим визитом».

В пятницу 28 августа Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Это была их первая официальная встреча не в Минске — прежде глава правительства РФ летал к правителю Беларуси.

Чем была вызвана необходимость визита Лукашенко, из официальных сообщений не понять. Судя по распространенным кадрам, общались Лукашенко и Мишустин без участия делегаций.

Второй странный момент всплыл в заявлении помощника правителя России Юрия Ушакова. Он сказал, что «в эти дни в Москве» Лукашенко находится «с неофициальным визитом» (пресс-служба правителя Беларуси, напомним, заявляла о «рабочем визите»).

— Завтра, в субботу, планируются его переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. После переговоров лидеры пообщаются в неформальной обстановке, — рассказал Ушаков.

Пока все выглядит так, что Лукашенко по какой-то скрываемой причине напросился на прием к руководству РФ.

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