Куда осенью можно улететь на отдых из Минска? 5 29.08.2026, 15:12

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Несколько интересных вариантов.

Осенью 2026 года у белорусов появится больше возможностей долететь до курортов Азии без пересадок. Речь идет о рейсах из Минска на Пхукет и в Бангкок (Таиланд), Фукуок (Вьетнам), а также на Шри-Ланку — большинство направлений возобновляются именно в этот период в связи со стартом курортного сезона в соответствующих странах. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций.

С 2025 года авиапарк «Белавиа» пополнился широкофюзеляжными самолетами Airbus A330-200, рассчитанными на 281 пассажира и способными выполнять более протяженные перелеты. Именно благодаря этому в расписании авиакомпании прибавилось прямых рейсов на курорты Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии.

Некоторые направления, в частности китайский Хайнань и вьетнамский Нячанг, уже были доступны напрямую и раньше. Но большая часть маршрутов возобновляется или запускается впервые именно осенью 2026 года — на этот период приходится начало активного курортного сезона в азиатских странах.

Что известно о рейсах из Минска осенью 2026-го:

Фукуок (Вьетнам) — программа полетов возобновится с 13 октября. Рейс чартерный, консолидатором выступает компания «АэроБелСервис».

Пхукет — рейсы стартуют с 21 октября.

Бангкок — полеты возобновятся с 25 октября.

Шри-Ланка, аэропорт Маттала (Хамбантота) — рейсы будут выполняться с 27 октября.

Помимо этого, круглогодично из Минска летают прямые рейсы на Хайнань (город Санья) — тамошний климат подходит для отдыха как летом, так и зимой.

Также круглый год действует авиасообщение с Дели. Это дает возможность не только путешествовать по Индии с экскурсиями, но и отдыхать на местных курортах — в Гоа, Керале и на Андаманских островах, правда, для этого потребуется дополнительный внутренний перелет.

Отдельно стоит упомянуть Нячанг (Вьетнам): полеты туда будут выполняться до октября 2026 года, после чего курортный сезон в городе завершится и возобновится только в марте следующего года. При этом именно сентябрь считается наиболее комфортным, «бархатным» временем для поездки.

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