Hyundai выпустит доступные спорткары 1 29.08.2026, 15:35

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Фото: Hunday

Корейский автогигант пытается повторить стратегию немецких марок.

Hyundai готовит новую линейку более доступных спортивных автомобилей, которые займут нишу между обычными моделями и полноценными гиперкарами. Первый автомобиль нового семейства должен выйти на рынок в 2030 году, сообщает Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Новая серия получит собственное название, которое Hyundai пока не раскрывает. Автомобили будут использовать силовые установки и другие технические решения от моделей N, но при этом окажутся дешевле и будут больше ориентированы на обычные дороги, чем на гоночные треки.

По данным компании, сейчас Hyundai выпускает пять моделей N — i20 N, i30 N, Elantra N, Ioniq 5 N и Ioniq 6 N. В 2025 году их совокупные продажи составили около 20 тыс. автомобилей. Для сравнения, модели N Line за тот же период разошлись тиражом около 161 тыс. машин.

Именно высокий спрос на более массовые автомобили может стать главным аргументом в пользу новой линейки. Hyundai рассчитывает привлечь покупателей, которым недостаточно спортивного внешнего вида N Line, но полноценные N кажутся слишком дорогими или экстремальными.

«Новая линейка станет промежуточным звеном между N Line и N», — отмечает Motor1.

Компания пока не уточняет, какие именно силовые установки получат будущие автомобили. Издание предполагает, что среди них могут быть как бензиновые, так и электрические версии.

Hyundai фактически пытается повторить стратегию немецких брендов, предлагающих промежуточные спортивные версии между обычными и самыми мощными моделями.

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