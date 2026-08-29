Полезность ШОС для Индии снижается 29.08.2026, 15:37

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Дели не может рассчитывать партнерство с Москвой.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которую когда-то рассматривали как площадку для укрепления позиций России, Китая и других стран Евразии, становится все менее полезной для Индии. Главная причина — стремительное усиление Китая, тогда как влияние России в регионе постепенно сокращается, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Индия вступила в ШОС в 2017 году, рассчитывая укрепить связи с Центральной Азией и использовать организацию для противодействия терроризму и усилению Пакистана. Однако сегодня Нью-Дели все чаще оказывается в положении, когда ему приходится балансировать между Китаем и Россией.

Москва остается важным партнером Индии, особенно в энергетике и оборонной сфере. Однако война России против Украины и разрыв Москвы с Западом заметно изменили ее положение. «Нет никаких сомнений в снижении значимости России в общем стратегическом расчете Индии», — говорится в статье.

При этом Россия уже не способна выступать полноценным противовесом Китаю в Центральной Азии. Пекин обладает значительно большими экономическими ресурсами и постепенно усиливает свое влияние на бывшие советские республики.

Для Индии это создает серьезную проблему. ШОС все больше превращается в площадку, где Китай способен продвигать собственные внешнеполитические интересы, а Россия и Индия вынуждены учитывать его позицию.

Сложности возникают и в отношениях Нью-Дели с Пакистаном. Китай традиционно поддерживает Исламабад и не позволяет Индии использовать ШОС для его международной изоляции. Более того, после следующего саммита председательство в организации перейдет к Пакистану.

При этом Индия не собирается покидать ШОС. Организация дает возможность встречаться с лидерами Евразии и проводить двусторонние переговоры. Однако ожидания от нее становятся гораздо скромнее.

«Китай все больше владеет столом ШОС», — подчеркивают авторы. Индии придется исходить именно из этого при дальнейшем взаимодействии с организацией, одновременно укрепляя прямые связи со странами Центральной Азии и развивая партнерство с Западом.

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