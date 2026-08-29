Путин ворошит кочергой 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.08.2026, 16:09

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Фото: Getty Images

Россиянам остается уповать только на чудо.

Хорошо, что РПЦ в лице, по крайней мере, некоторых клириков, не стоит в стороне от постигших Россию неустройств вследствие деятельности Путина. Тот, словно кочергой в адской печке, все ворошит и ворошит геополитические угли, аж лицом загорел от исходящего жара.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений считает, что россиянам надо молиться святому Спиридону Тримифунтскому (кто это? Почему именно ему?) о нормализации поставок бензина и продуктов. Святой и топливо… Однако!

По словам митрополита, в таких обстоятельствах, в которых сейчас живут россияне, «остается уповать только на чудо». «Я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать - помолиться». Сам митрополит последователен: он планирует три дня читать «Отче наш»:

«В этой молитве Бог сам сказал, что надо просить «хлеб наш насущный». И хлеб насущный - это в том числе и ставка Центробанка, в том числе это финансовое благополучие страны. Конечно, и о ставке Центрального банка, и о ипотеке тех, кто нуждается в этом, я буду молиться».

Но здесь встает вопрос: будет ли митрополит услышан? И почему, собственно, мольбы носят такой, скажем прямо, единичный характер? Где активность масс?

Отчего бы всем клирикам РПЦ не призвать мирян устроить молитвенное стояние у зданий ЦБ, правительства, Минфина, Госдумы? У Кремля, наконец! Пройти широким, вольным шествием с хоругвями, иконами, гимнами по августовской Москве? Во главе, разумеется, Патриарх и все священное воинство в парадных, блещущих на солнце одеждах.

Красота! Быть может, имело бы смысл и мощи некоторых почитаемых святых принести для усиления молитв.

Могла бы получиться мощнейшая обращенная к небесам демонстрация. Но надо быть осторожными – в Москве все еще бушует ковид, имеющий обыкновение показывать свой звериный лик именно в моменты демонстраций. Кроме того, в столице царит негласный «закон» - «больше трех не собираться».

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