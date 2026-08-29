Украинский дрон болезненно ударил по позиции ОТРК «Искандер» в Брянской области

Украинский дрон болезненно ударил по позиции ОТРК «Искандер» в Брянской области2
- 29.08.2026, 16:20
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Оружие находилось на расстоянии более 100 километров от государственной границы.
Украина поразила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Оружие находилось на расстоянии более 100 километров от государственной границы.
Силы обороны Украины нанесли удар по ЗРК «Панцирь-С1» в Брянской области. Об этом сообщает оборонная компания Fire Point.
27 августа беспилотник FP-1 атаковал цель, находившуюся в районе села Клетня Брянской области РФ. Дрон пролетел не менее 112 км.
Компания показала, что БПЛА пыталась сбить местная противовоздушная оборона, но дрон достиг цели.
Пораженный «Панцирь-С1» входил в состав 210-го зенитного ракетного полка, дислоцирующегося возле поселка Морозки Дмитровского района Московской области. Комплекс обеспечивал прикрытие ракетного комплекса «Искандер», который обстреливал Украину баллистическими ракетами.
Российский анонимный Telegram-канал, публикующий инсайдерскую информацию, сообщил, что в результате удара по позиции расчета погиб лейтенант воинской части 51890 Аркадий Арсененко, а сержант Руслан Курмашетов получил ранение.