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Украинский дрон болезненно ударил по позиции ОТРК «Искандер» в Брянской области

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  • 29.08.2026, 16:20
  • 3,564
Украинский дрон болезненно ударил по позиции ОТРК «Искандер» в Брянской области

Оружие находилось на расстоянии более 100 километров от государственной границы.

Украина поразила российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Оружие находилось на расстоянии более 100 километров от государственной границы.

Силы обороны Украины нанесли удар по ЗРК «Панцирь-С1» в Брянской области. Об этом сообщает оборонная компания Fire Point.

27 августа беспилотник FP-1 атаковал цель, находившуюся в районе села Клетня Брянской области РФ. Дрон пролетел не менее 112 км.

Компания показала, что БПЛА пыталась сбить местная противовоздушная оборона, но дрон достиг цели.

Пораженный «Панцирь-С1» входил в состав 210-го зенитного ракетного полка, дислоцирующегося возле поселка Морозки Дмитровского района Московской области. Комплекс обеспечивал прикрытие ракетного комплекса «Искандер», который обстреливал Украину баллистическими ракетами.

Российский анонимный Telegram-канал, публикующий инсайдерскую информацию, сообщил, что в результате удара по позиции расчета погиб лейтенант воинской части 51890 Аркадий Арсененко, а сержант Руслан Курмашетов получил ранение.

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