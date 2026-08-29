Белорусские родители взбунтовались против новых правил обыска учеников 21 29.08.2026, 20:30

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«Не школа, а зона строгого режима».

С первого сентября 2026 года в школах Беларуси нововведение: выборочный досмотр личных вещей и рюкзаков учащихся. Раньше для проверки несовершеннолетних требовалось обязательное присутствие родителей. Но по новым правилам (постановление Совмина № 307) достаточно присутствия педагога. Неудивительно, что соцсети «взорвались». Родители школьников в шоке, пишет UDF.

Одной из первых эту тему в Threads «подняла» пользователь с ником valeria_olegovna98:

«Беларусь!!! Вы уже видели нововведения с 1 сентября в школах? Как относитесь к предстоящим выборочным досмотрам?»

Ответы не заставили себя долго ждать...

juliafrombelarus:

«Отрицательно! Это нарушение конституции! Учитель не представляет интересы ученика, он не родитель. Не школа, а зона дневного прерывания со строгим режимом...»

personallife622:

«Крайне отрицательно. Классного руководителя предупрежу, чтобы связывался со мной. Досмотр только в моем присутствии...»

nataliauz01:

«Радуюсь, что мои дети выросли. Очень радуюсь...»

his_despair:

«Только в присутствии родителей...»

blackswan7901:

«Отрицательно. Я в гневе. Это теперь какой-то левый мудик-сторож будет досматривать несовершеннолетних детей? Пованивает пед**илией...»

volya.nevolya:

«По закону разрешен только досмотр вещей. Личный обыск только в присутствии родителей. Но я против этого закона в любом случае...»

Но среди комментаторов нашлись и оптимисты.

nataliamakoed:

«Да успокойтесь. Досматривать фактически будут только в крайнем случае - странное, неадекватное поведение или пронос какого-то подозрительного предмета. Или проскочить хочет без пропуска в школу и хамит, или на улицу, когда идут уроки, например. Думаю, ни администрации, ни учителям такое не нужно...»

je.suis.nastassia:

«Да без разницы вообще. Мне нечего скрывать, пускай смотрят. Когда на массовые мероприятия ходим, тоже обыскивают, но всех, а не выборочно. Поэтому не вижу проблемы совсем...»

nastya_chernyak.cake:

«А вам хочется читать новости о том, что в школе произошла поножовщина или еще что-то в этом роде?»

Не обошлось и без политики.

dimazh37:

«Выборочный досмотр означает что детей простых людей будут досматривать всегда, а детей сами знаете кого не будут никогда?

just_drbreath:

«Если досматривать будут на совесть, то тогда нужно досматривать всех, иначе эту нечисть не победить»

Высказались и сомневающиеся.

dyakova_yv:

«Я еще не поняла, как отношусь. Вроде и понятно откуда это все. Дети носят в школу что попало. И ножи, и вейпы и даже пиво. С другой, как-то не по-христиански…»

Похоже, нас ждет следующее постановление Совмина Беларуси – личный досмотр учителей. И тогда в школу уж точно не проникнут алкоголь, вейпы и наркотики.

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