Рюкзак открываем, показываем до дна 11 Наста Захаревич

29.08.2026, 8:13

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Фото: Magnifik

В такой атмосфере ожидать от родителей доверия было бы достаточно странно.

Новый учебный год – и новая точка напряжения в школах. Теперь и милиционеры, и сторожа смогут фактически обыскивать детей, которые приходят на уроки. Присутствие родителей при этом не обязательно.

Казалось бы, сама по себе идея строгого контроля над тем, что попадает в школу, не такая и плохая. Особенно актуальна она для регионов, где детям легко достать огнестрельное оружие и принести его в рюкзаке. Для Беларуси, к счастью, это не слишком актуально, ну да ладно, можно считать, что профилактика проноса ножей – тоже неплохая идея. В теории.

Но теория (по крайней мере в Беларуси) сильно отличается от практики, и поэтому я с трудом представляю, кто будет рад тому, что их детей сейчас можно обыскивать в школе на основе так называемого профайлинга. Как именно этот профайлинг будет осуществляться, по каким параметрам те же классные руководители будут составлять списки, кого обыскивать, неясно. Где будет проходить граница между обоснованным подозрением и стереотипным мышлением, тоже не слишком понятно.

Ну, и именно в Беларуси добавляется и политический аспект – где гарантия того, что эта мера не будет применяться как метод давления на «нежелательные» и «неправильные» семьи? Мы же живем не в теории и прекрасно знаем, что власти давно и упорно используют детей для давления на родителей. И что государственная школа в современной Беларуси – совсем не та институция, которая достойна доверия.

Не хочу углубляться в прописные истины вроде той, что массовые фальсификации на выборах вовсе не улучшили образ педагогов как социальной группы, но игнорировать этот фактор было бы странно. И он фактор далеко не единственный. Мы же просто привыкли по умолчанию не доверять системе, ведь она куда чаще старается наказать, чем помочь.

Не помог усилить доверие к школам и запрет смартфонов. Так, в 2025 году в витебской школе парень сломал в школе руку, а классной руководительнице, которая должна была бы выдать ему телефон, на месте не было. В итоге ему пришлось, как говорит мать, бегать по школе в поиске кого-то, кто сможет ей позвонить. Не было в школе и медсестры, поэтому никакой помощи на месте парень не получил.

В Гомеле в том же году, когда парень разбил в школе голову, с его матерью связались только через полчаса после происшествия, требовали, чтобы она забрала сына домой, и отказывались вызывать скорую в школу. Ситуация классическая – учебные заведения (почти) всегда стараются избегать, чтобы медики приезжали в сады и школы, и даже просят родителей врать, что травма получена не в школе.

В такой атмосфере ожидать от родителей доверия было бы достаточно странно. Когда система в первую очередь заинтересована в защите самой себя, когда она участвует в политических репрессиях, новость об выборочных обысках на входе в школу вызывает скорее страх, чем признательность за дополнительные меры безопасности. Ведь как минимум нет никакой гарантии, что под видом поиска опасных предметов не будут искать «экстремистскую символику» и выполнять другие разнообразные планы и пожелания различных ведомств.

Точек напряжения в отношениях между семьями и школами становится больше. Казалось бы, зачем? Но, видимо, таковы приоритеты.

Наста Захаревич, «Белсат»

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