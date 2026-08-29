Все ходы записаны 9 Александр Невзоров

29.08.2026, 9:35

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Александр Невзоров

Россия вызывает лишь презрение.

Опять несет свою вечную ахинею Путин. Упырь ошибается. Никакого «будущего» у России нет, а настоящее настолько постыдно, что о нем лучше было было лишний раз не вспоминать.

Пропаганда, в отличии от своего фюрера уже смекнувшая, что игра проиграна — требует ядерных ударов и тотального уничтожения всего живого. Теперь патриоты мечтают сжечь русский позор в нуклеарном пламени.

Россия желает вызывать страх, но вызывает лишь презрение.

Папуасы, жравшие пленников тоже были уверены в своем праве отгрызать жареные пальцы, отрезать щеки и жевать ягодицы.

Им и в головы не приходило, насколько они мерзки.

Так что россияне не оригинальны: многие дикие племена были уверены в своем праве есть людей.

Чем глубже закапывается РФ в эту войну — тем гнуснее её рожа.

Русское живодерство весны 2022 года пытаются списать на шок и ажиотаж «первых дней крови». Но затем наступили годы особо тяжкого, сознательного, длящегося преступления.

Забавно, что сами русские этого не чувствуют совершенно. Они наслаждаются возможностью рвать людей ракетами.

Они всерьез мнят себя господами континента и не допускают даже мысли, что они не господа, а просто злобное, отсталое га#вно с бомбами.

Благодаря Интернету России уже никогда не удастся замазать реальность и сделать вид, что «всё домыслы русофобов» и «все было не так».

«Все ходы записаны».

Война в Украине уже сделала русских самым презираемым на земле народом. Но и сегодняшний позор — не предел.

Путин и покорное ему людское стадо доиграются и до клейма еще более мерзкого, чем то, что уже выжжено на их лбах.

Александр Невзоров, Telegram

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