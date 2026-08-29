Путин заманил Трампа в ловушку 4 Валерий Пекар

29.08.2026, 7:00

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Фото: Getty Images

Президент США пытается купить у диктатора РФ хорошие новости.

1. Трампу нужно выиграть выборы, а для этого нужны хорошие новости.

2. Путин это знает и поэтому шантажирует Трампа плохими новостями.

3. Трамп пытается купить у Путина хорошие новости, но Путин продает их дорого. Такая цена сама по себе является плохой новостью.

4. То есть Путин заманил Трампа в ловушку плохих новостей: не купишь – плохо, купишь дорого – плохо, а дешево не продается. Стоило бы взять Путина за воротник и сильно встряхнуть, ведь у Америки есть сила. Но Путин хорошо играет в покер (см. мою статью о покер-фейсе Путина), а Трамп хорошо играет только в гольф, да и то на своем поле.

5. Итак, Путину передали привет из Вашингтона, но он его не оценил. Сейчас его ход, и он, судя по всему, готов поднять ставки на европейском поле. Важно, что у Европы много уязвимых мест, а готовности – мало. Здесь уже вступают в силу правила китайской игры го: один удачно размещенный камень угрожает противнику сразу по нескольким направлениям.

6. В очередной раз мы видим, как можно обладать самыми сильными вооруженными силами на планете и в то же время иметь стратегическую слабость, которая позволяет Ирану, КНДР и России одерживать над тобой верх. Параллельно США ослабляют отношения с союзниками: Европой, Канадой, Южной Кореей и т.д.

7. Диктатуры выигрывают у демократий не потому, что у диктаторов нет ограничений на зло, и не потому, что у диктаторов нет ограничений по времени. Демократии проигрывают, потому что они не знают, чего хотят.

8. Вот почему демократиям нужны структуры, чей цикл превышает политические каденции, – чтобы не забывать, чего ты хочешь.

Валерий Пекар, Facebook

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