Важный шаг Пашиняна 2 Telegram-канал «Сито Сократа»

29.08.2026, 7:30

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НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: GETTY IMAGES

Армения прощается с железнодорожной зависимостью от Москвы.

Объявление международного конкурса на проведение проектных работ для строительства железнодорожной линии Гюмри — Карс видится, как поворотный момент в современной истории Южного Кавказа. Данный шаг демонстрирует стремление Еревана преодолеть многолетнюю транспортную изоляцию.

На протяжении трех десятилетий ключевые объекты транспортной системы страны находились под контролем ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», являющегося дочерней структурой «Российских железных дорог» и управляющего армянской сетью по концессионному соглашению. Запуск прямого сообщения с турецкой артерией создает альтернативный маршрут, который позволяет армянскому государству формировать внешнеэкономические связи исключительно на основе собственных национальных интересов.

Армянский участок протяженностью всего 21 километр, оцениваемый предварительно в 15 миллионов долларов, обладает колоссальным геополитическим потенциалом, поскольку его восстановление открывает Еревану прямой выход к международным торговым коридорам.

Министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян подчеркнул, что власти рассчитывают перейти к проектированию и строительству в максимально сжатые сроки сразу после определения победителя тендера. Практическая реализация данного замысла свидетельствует о способности Еревана и Анкары выстраивать прямое двустороннее сотрудничество, благодаря чему постепенно сводится к минимуму роль Москвы как эксклюзивного арбитра в региональных делах.

Выбор в пользу международного формата тендера отражает не только отсутствие у местных компаний опыта реализации подобных масштабных объектов, но и является глубоко продуманным стратегическим решением. Привлечение независимых зарубежных подрядчиков позволяет полностью исключить риски саботажа, затягивания сроков и скрытого политического давления со стороны российских структур, которые привыкли удерживать монополию на стратегическую инфраструктуру региона. Открытый глобальный рынок гарантирует применение передовых технологических стандартов, что гарантирует высокую надежность создаваемого транспортного узла.

Запуск магистрали Гюмри — Карс следует рассматривать как важнейший элемент глобального геоэкономического, переформатирования, в результате которого Южный Кавказ перестает быть замкнутой периферией и превращается в полноценный связующий мост между Востоком и Западом.

Выход на турецкую железнодорожную сеть предоставляет армянским экспортерам кратчайший путь к черноморским портам и европейским покупателям, минимизируя критическую зависимость от транзита через подконтрольные Кремлю территории. Новые логистические возможности формируют устойчивую основу для диверсификации всей национальной экономики.

Действующее до 2038 года концессионное соглашение с «Южно-Кавказской железной дорогой» продолжает накладывать определенные юридические обязательства, однако создание новых артерий планомерно размывает монопольный статус российских операторов.

По мере ввода в эксплуатацию альтернативных путей влияние внешних игроков на внутренний рынок Армении будет неуклонно снижаться, благодаря чему суверенное государство обретет полную свободу в определении приоритетов своего инфраструктурного развития.

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