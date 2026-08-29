ВСУ подожгли склад еще одного интернет-магазина в Ростовской области
- 29.08.2026, 8:37
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Речь о DNS.
В ночь на субботу, 29 августа, Ростовскую область массированно атаковали БПЛА. Сообщается об ударе и масштабном пожаре на складах российского интернет-магазина DNS.
Как сообщает российское издание Astra, взрывы гремели в Ростове-на-Дону и Аксае.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию об атаке.
По его словам, обломки беспилотников «обнаружены на территории складских помещений» в Аксайском районе. Он также заявил, что в результате падения обломков БПЛА произошло «возгорание в лесополосе».
Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что беспилотники поразили склады российского интернет-магазина DNS. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар.